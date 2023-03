Spedizione punitiva e pestaggio, condannata influencer trevigiana

Nel novembre del 2019 il fidanzato, Omar Ampolo, aveva legato ad un albero, con delle fascette, e malmenato un 18enne, per motivi legati ad un giro di droga e denaro. Una spedizione punitiva in piena regola. La sua ragazza di allora, l'influencer trevigiana Christina Bertevello, 26 anni, stava attendendo in auto, con altri tre ragazzi, mentre avveniva la brutale aggressione, in una zona isolata nei dintorni di Busto Arsizio. Abbastanza per essere condannata sia in primo che in secondo grado per concorso in estorsione ad una pena di 3 anni e 4 mesi: martedì scorso, in Appello, i giudici di Milano hanno confermato la sentenza emessa dai giudici di Busto Arsizio nel maggio del 2021, equiparando la posizione dell'influencer, star di Instagram, a quella di chi ha materialmente malmenato il 18enne. L'avvocato della giovane, Stefano Bettinelli, ha già annunciato ricorso in Cassazione; nel frattempo, entro trenta giorni, saranno depositate le motivazioni della sentenza. Il principale protagonista della vicenda, Omar Ampolo, produttore trapper, ha già patteggiato tre anni e sette mesi in primo grado.