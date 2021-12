Sanremo 2022, lo sfogo dei Jalisse: «Da 25 anni veniamo esclusi dal Festival»

Era il 1997 quando i Jalisse, duetto composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, vincevano il Festival di Sanremo con il brano "Fiumi di parole". I cantanti speravano di essere inclusi finalmente nell’edizione numero 72 della kermesse, a 25 anni esatti dalla storica vittoria, ma niente da fare: anche stavolta, l’elenco ufficializzato da Amadeus non ha compreso la coppia che ha così espresso la sua amarezza sui social.

«Oggi sono 25 brani e 25 esclusioni dal Festival della canzone italiana, ma questa volta lascio parlare le persone» lo sfogo pubblicato in queste ore dai Jalisse sui loro account social. A corredo dell'ennesima delusione il duo di Oderzo ha pubblicato il testo della canzone con cui si erano candidati al Festival. Un brano bocciato dalla giuria che non li ha inclusi tra i big in gara: «Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo, titolo: "E' proprio questo quello che ci manca". La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni» conclude il duo.