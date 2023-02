I Jalisse a Sanremo…su Instagram

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I Jalisse tornano a Sanremo, grazie a Deliveroo! La piattaforma leader nell’online food delivery ha infatti coinvolto il celebre duo vincitore dell’edizione del 1997 del Festival di Sanremo con “Fiumi di parole”, in un'iniziativa dal titolo “Le cose più buone sono quelle più scartate”. Dopo il trionfo a sorpresa nel 1997, i Jalisse sono stati infatti “scartati” dal Festival per ben 26 volte. Eppure, a distanza di anni, restano ancora tra i più amati e popolari vincitori del Festival. Un vero fenomeno di costume protagonista quest’anno di un’iniziativa divertente e autoironica, realizzata in collaborazione con Deliveroo… che di cose buone, consegnate e “scartate” prima di essere mangiate, se ne intende… Dal 7 all’11 febbraio i Jalisse proporranno i cinque brani, tra cui un inedito, che nel corso degli anni sono stati “scartati” e non ammessi alla kermesse Sanremese. La band si esibirà, in esclusiva, sui profili Instagram ufficiali di Deliveroo (@Deliveroo_Italy) e dei Jalisse (@Jalisse_official). E proprio il 26 sarà l’elemento ricorrente di un divertente gioco che coinvolgerà tutti gli utenti che vorranno seguire le esibizioni del duo su Instagram: all'interno dei testi cantati dai Jalisse, sarà presente una sola volta il numero 26 che, insieme alla parola che lo precede, costituirà il codice sconto di quel giorno, da poter utilizzare su Deliveroo. Ogni codice “nascosto” nelle canzoni dal 7 all’11 febbraio sarà valido solo nel giorno in cui verrà diffuso e offrirà la possibilità ottenere uno sconto per ordinare su Deliveroo i piatti perfetti per la serata di musica e TV.