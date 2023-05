Concorso musicale Città di Belluno, premiata Jessica Bonsembiante

Il Concorso Musicale Città di Belluno ha i suoi primi giovani vincitori per la sezione Canto Moderno. Nella serata di sabato 13 maggio, la giuria formata da Giovanni Caccamo, Alvise Bortolini e Andrea Moro e presieduta da Alessio Nelli, nella categoria Cantautori ha premiato Cristina Bonan (19 anni di Feltre) con il brano "Tra vent'anni", mentre per gli Interpreti la vincitrice è stata Jessica Bonsembiante (13 anni di Montebelluna) con “Baby Can I Hold You” di Tracy Chapman. Il Premio Young Jury, assegnato da una giuria di studenti del Liceo Renier al “proprio” vincitore, in totale autonomia dalla giuria professionale, è andato invece a Erika Bonan (10 anni di Feltre, sorella di Cristina) che ha conquistato il pubblico con " La ballata dei calzini spaiati" di Luca Tozzi.

Le vincitrici

Cristina Bonan e Jessica Bonsembiante hanno vinto una borsa di studio dal valore di 500 euro, finanziata da Banca Prealpi SanBiagio, per proseguire il proprio percorso artistico e parteciperanno inoltre al concerto premio messo in palio dall'assessore alla Cultura del Comune di Longarone, Anna Olivier. Jessica Bonsembiante potrà inoltre incidere un brano live presso l’Unisono di Feltre. Tutti i concorrenti della sezione Canto Moderno hanno partecipato alla masterclass offerta dai commissari di giuria Giovanni Caccamo e Alessio Nelli.

Nelli è pianista e compositore, lavora nello studio di Michele Canova in qualità di autore e session man; attualmente segue in tour Giovanni Caccamo e Angelina Mango (finalista del programma Amici). Caccamo è un cantautore scoperto da Franco Battiato, più volte protagonista al Festival di Sanremo nella categoria big e vincitore nella categoria “Nuove proposte” nel 2015; è anche autore per artisti del calibro di Emma Marrone, Elodie, Elisa, Andrea Bocelli, Malika Ayanne, Francesca Michielin e molti altri. Recentemente è stato autore nella colonna sonora del film "Stranizza d'Amuri" di Giuseppe Fiorello.

Gli altri eventi

I restanti appuntamenti presso il Teatro Comunale di Belluno si terranno il 20 maggio alle 21 (concerto dei finalisti del Concorso Internazionale di canto lirico), il 21 maggio alle 17.00 (finalissima del Concorso Musicale Nazionale città di Belluno). Tutti i concerti saranno ad ingresso libero. Il concerto premio per gli allievi dei licei musicali, classificati primi assoluti al Concorso Città di Belluno si terrà presso l’Auditorium di Banca Prealpi SanBiagio a Tarzo, domenica 28 maggio alle ore 17.

Sponsor

I premi del concorso sono finanziati da Banca Prealpi SanBiagio, Associazione Martina Bonavera (che mette a disposizione le borse di studio per la finalissima del Concorso e per le scuole più numerose del Comune di Belluno e da fuori), Club Inner Wheel di Belluno che sostiene le borse di studio per la sezione Internazionale di Canto Lirico, Associazione Voice Care Music & Art e Centro di Musica Unisono. Il Concorso Musicale Città di Belluno è sostenuto da Banca Prealpi SanBiagio, Azienda Agricola Biasiotto, Lattebusche, Giesse risarcimento danni, Assicuratrice Valpiave, Consorzio LegnoHause, Music Shop Bellus, Larin Group. Si ringraziano inoltre i tantissimi volontari dell'Associazione Gocce di Sole e l'Associazione Nazionale Polizia di Stato.