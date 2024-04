La Pro Loco di Combai rinnova le cariche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Pro Loco di Combai ha rinnovato le cariche sociali, confermando alla presidenza Maria Vittoria Moro. Sarà un incarico con scadenza a novembre e finalizzato all’organizzazione dell’80^ edizione della Festa dei Marroni IGP: “Sono stati ventisei anni bellissimi - afferma Maria Vittoria Moro -, costellati di soddisfazioni. L’impegno profuso non è mai stato un peso perché sono sempre stata supportata da una squadra meravigliosa e generosa con la quale si sono instaurati rapporti di amicizia e di profonda stima. Il collante? L’amore per Combai, il desiderio di preservare la bellezza della nostra terra e, non ultimo, l’orgoglio di esibirla ai turisti e ai visitatori. È difficile per me tracciare un bilancio, certamente tutto positivo, come l’ultima mostra fotografica allestita lo scorso anno e intitolata Quando i turisti si chiamavano villeggianti, che ha riscosso grande apprezzamento, o i festeggiamenti per il 50° anniversario dalla fondazione”. Di fronte al desiderio di un ricambio al vertice espresso da Maria Vittoria Moro, il Consiglio ha optato per la continuità, seppur limitata nel tempo, visto l’importante evento di ottobre, che richiederà uno straordinario impegno e particolari energie. La Festa dei Marroni è infatti l’evento principale per la Pro Loco, il più impegnativo, e mobilita circa 180 volontari. Per i suoi 80 anni sono previsti eventi e festeggiamenti pensati ad hoc. Maria Vittoria Moro è alla guida della Pro Loco di Combai dal 1998, quando raccolse il testimone da Giovanni Follador; il Consiglio, nella sua ultima riunione, l’ha convinta a restare alla guida dell’associazione fino a novembre in modo da procedere con l’organizzazione dell’importante traguardo della Festa: “Ho accettato l’impegno con gioia - aggiunge Maria Vittoria Moro -, ma sarà il mio ultimo atto da presidente. Passerò il testimone a una persona più giovane. La Pro Loco ha bisogno di energie nuove. Io continuerò a farne parte e a lavorare… del resto sono entrata nella Pro Loco di Combai da ragazza e non intendo lasciala”. La Pro Loco di Combai, fondata nel 1972, conta all’incirca 130 soci iscritti. Il Consiglio Direttivo è composto da: Moro Maria Vittoria (presidente), Martina Zamai e Flavio Brunelli (vice presidenti), Bolzonello Marisa, Buogo Federica, Colmellere Monica, Colmellere Pietro, De Zen Lucio, Favretto Lino, Mattiola Alessandro, Follador Erika, Mattiola Rudi, Stefani David, Stefani Rudy, Zuan Igor. Supplenti: Buogo Monica, Segat Andrea, Tonet Nicola. Collegio dei Probiviri: Colmellere Patrik, Colmellere Valentia, Tonet Luigi.