Suoni di Marca 2022: ci sarà anche La rappresentante di lista

L’ultima grande sorpresa nel calendario di Suoni di Marca 2022 è il concerto de La Rappresentante di Lista. Lunedì 18 luglio la band capitanata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina porterà il "MyM - Ciao Ciao Edition tour" nel capoluogo di Marca per uno speciale concerto a ingresso (quasi) gratuito.

La novità dell’edizione di quest’anno, infatti, riguarda proprio l’accesso all’area delle Mura. A differenza dell’anno scorso non servirà più acquistare i biglietti per i concerti, ma il festival chiederà al suo pubblico un contributo di 1 euro per supportare simbolicamente Suoni di Marca dopo gli ultimi due anni segnati dalla pandemia. Il nuovo tour de La Rappresentante di Lista è inclusivo, ricco di colore ed energia. A Treviso le canzoni degli esordi e i successi del presente (Diva, Amare, Maledetta tenerezza, Questo corpo) oltre a una sana dose d’improvvisazione. Una grande festa da non perdere insomma.

Dal 16 al 30 luglio Suoni di Marca ha in programma 15 serate con apertura giornaliera dalle ore 18. Tanta musica ma non solo. Come ogni anno Suoni di Marca ha saputo organizzare un festival a misura di ascoltatore, capace di rispondere efficacemente alle richieste di differenti fasce d’età, nel rispetto, ovviamente, delle normative anti-Covid. Tra spettacoli, enogastronomia, la Mostra-Mercato e le aree relax e di babysitting, la manifestazione propone un intrattenimento destinato a un pubblico eterogeneo che alterna la presenza di giovani, meno giovani e famiglie, nella consolidata location delle Mura di Treviso nell’area compresa tra Porta Santi Quaranta e Porta Caccianiga, facile da raggiungere in pochi minuti a piedi da ogni parte della città.