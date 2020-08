Lago Film Fest, Viviana Carlet e Carlo Migotto lasciano la direzione artistica

Viviana Carlet (classe 1979) fondatrice del Lago Film Fest e Carlo Migotto (classe 1984) hanno deciso di lasciare la direzione artistica di Lago Film Fest per dedicarsi allo sviluppo dell'ambizioso progetto: "Piattaforma Lago".

«Da 16 anni costruiamo con pazienza e passione uno spazio/tempo di incontro e di scambio, creando relazioni e portando il mondo a casa nostra, perché crediamo sia il luogo più bello, che racconta la nostra storia e ha bisogno di ossigeno per vivere e crescere. Abbiamo iniziato sognando e ora non riusciamo più a smettere» spiega Viviana Carlet. «Il festival - continua Carlo Migotto - non ha mai smesso di crescere grazie ai talenti delle persone che, negli anni, hanno portato a Lago esperienze, stimoli, competenze e urgenze. I tempi sono maturi per dare la possibilità ad un nuovo direttivo di far crescere e re-inventare questo piccolo grande sogno condiviso». Piena di emozioni e di novità questa speciale edizione di Lago Film Fest che dopo sedici anni si vede inserita in un panorama più ricco, strutturato e che sceglie di dare spazio ad un più ampio ventaglio di forme ed espressioni artistiche. Piattaforma Lago, così si è scelto di chiamare il collettivo (nato dall’esperienza di Lago Film Fest) di ricerca, produzione e divulgazione di progetti artistici focalizzati all’attivazione di comunità periferiche, in un’ottica di generazione di benessere culturale e sociale grazie a processi di ascolto, rilettura e valorizzazione delle micro comunità internazionali. I nuovi direttori artistici di Lago Film Fest non saranno più quindi Viviana Carlet e Carlo Migotto, cui spetta l’incarico dello sviluppo e gestione di Piattaforma Lago di cui il festival è uno dei progetti di punta; prenderanno il testimone Morena Faverin (classe 1988) che dall’anno scorso affiancava Migotto e Carlet alla direzione, Mirta Ursula Gariboldi (classe 1995) e Alessandro Del Re (classe 1992). A loro il compito di guidare lo sviluppo e la crescita del festival per i prossimi due anni. Questa conclusione segna dunque un nuovo inizio per Lago Film Fest che in questo particolare anno si è visto rinnovato nella sua forma ma che non ha mai abbandonato quella che è sempre stata la sua intenzione e che sempre resterà tale: valorizzare il cinema indipendente, rendendolo accessibile ad un pubblico eterogeneo e non necessariamente legato al mondo del cinema e del cortometraggio.