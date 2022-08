Le Basour, il Piave e The river: ecco il nuovo singolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Adolescenza, Libertà, Amicizia. Queste 3 parole richiamano l’essenza di questo brano che racconta alcuni momenti magici vissuti in compagnia al fiume Piave. E’ bene ricordare che il video è stato girato esattamente nella location dove molti anni prima la band e i loro amici hanno vissuto questi momenti indimenticabili. Questo grazie anche a Ivan Bresolin e l’Associazione Caimani del Piave che nel tempo sono riusciti a preservare e mantenere intatto questo “lembo di paradiso”. Un estratto del testo: “I feel alive, remembering the time I feel alive with my friends at the river”. Ottima la direzione e regia di Mattia Bello che è riuscito a ricostruire fedelmente quei momenti. Si tratta del terzo singolo del nuovo album contenente 10 brani inediti che anticipa l’uscita dell’Album. Ricordiamo infine che grazie al successo del precedente album “Pray to Stay”, al singolo “Jump” e alle tournèe come band di apertura a Three Days Grace, Thousand Foot Krutch, The Birthday Massacre, Royal Republic, Marky Ramones la band oggi può contare su un canale YouTube con oltre 1 milione di visualizzazioni e questo grazie anche agli ultimi due video Berlin’s Winter e The Flow che in pochi mesi hanno superato le 100mila visualizzazioni. Di seguito il link al Video: https://youtu.be/muJeIjLUjJo LE BASOUR www.lebasour.com www.facebook.com/lebasour www.youtube.com/c/LeBasour