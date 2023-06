Suoni di Marca 2023, serata di apertura con Le Orme e Calibro 35

Suoni di Marca, il festival dell’estate trevigiana inaugura il suo calendario di eventi per questo 2023 con una doppietta di prim’ordine: Le Orme, band leggendaria della scena progressive rock anni Settanta, e i Calibro 35, la formazione strumentale di maggior successo nel panorama italiano, entrambe sul Palco San Marco per la sera di sabato 15 luglio.

Serata di apertura

Quest’anno si festeggia il cinquantennale di una pietra miliare della musica prog rock italiana e non solo, nel 1973 vedeva infatti la luce Felona e Sorona, concept album de Le Orme, considerato da critica e pubblico il loro capolavoro. Un evento del genere non poteva passare di certo in sordina e per l’occasione è previsto un tour celebrativo che vede l’aggiunta in formazione di due elementi storici del gruppo: Tony Pagliuca, tastierista e autore dalla fondazione al 1991, e Tolo Marton, chitarrista nell’album Smogmagica (1976). Questo che passa anche per Suoni di Marca 2023 è il tour d’addio della formazione veneziana attiva dagli anni Sessanta, la celebrazione di una carriera ricca di successi globali con una scaletta che prevede non solo i grandi classici del passato ma anche qualche inedito dal nuovo album in uscita a ottobre. Uno sguardo verso il cielo, Gioco di bimba, Canzone d’amore e Il profumo delle viole sono solo alcuni dei titoli che hanno reso grandi Le Orme in tutto il mondo, pronti per far sognare il grande pubblico ancora una volta.

I Calibro 35 continuano un proprio percorso iniziato quindici anni fa tra le note dei poliziotteschi all’italiana e che si sta spostando verso territori inesplorati. Dopo il doppio Scacco al maestro (2022), un felice tributo a Ennio Morricone il cui tour si è concluso con un concerto per piccolo ensemble cameristico nella sala Verdi del Conservatorio di Milano, la band torna immediatamente in studio per lavorare sul capitolo successivo della propria storia: Nouvelles aventures. La metafora del viaggio funge da concept per questo nuovo album, ideato e registrato nell’Auditorium Novecento di Napoli, primo studio in Italia, che ha funto da vera e propria capsula spazio-temporale per la band durante la fase di composizione e arrangiamento. Qui i Calibro non si sono posti limiti, attingendo come al solito dai propri ascolti ed esperienze: dalla musica per film all’hip hop jazz, passando per il prog, il funk e la musica colta, ritraendo mondi immaginari straordinari, lontani ma al tempo stesso familiari, riscoperti con occhi nuovi. Calibro 35 e Le Orme rappresentano tutt’oggi quel modo di suonare che ha reso grande la scena italiana in passato, in continuo dialogo con la sperimentazione, dove il virtuosismo strumentale si unisce alla potenza cinematografica della musica con uno sguardo verso il futuro e una scrittura che punta ad abbattere ogni etichetta.

Il festival

Non solo musica ma anche buon cibo, artigianato locale e relax. Con il contributo di solo un euro sarà possibile infatti accedere all’area delle Mura di Treviso che comprende non solo i palchi (San Marco, Caccianiga e Santi Quaranta) ma anche il Percorso del Gusto, Area Bimbi e la Mostra-Mercato. Percorso del Gusto come ogni anno offre una grande varietà di specialità culinarie, dalle specialità tradizionali ai gusti da tutto il mondo, dal finger e street food ai ristoranti storici di tutta la provincia. A questi si alternano l’Area Bimbi, sempre più ampia e attrezzata, e gli espositori della Mostra-Mercato, artigianato di qualità che propone tra le tante cose abbigliamento vintage, oggettistica e gioielleria. Oltre ai Calibro 35 e alle Orme, gli altri grandi nomi appena annunciati per questo Suoni di Marca 2023 sono i Marlene Kuntz (domenica 16 luglio), Alfa (lunedì 17 luglio), Tony Hadley (martedì 18 luglio), i Rockets (giovedì 20 luglio), Tullio De Piscopo e i 24 Grana (sabato 22 luglio), Paolo Belli (giovedì 27 luglio) e i Nobraino (sabato 29 luglio), ma gli ospiti da svelare sono ancora molti per uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età.