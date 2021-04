Ricerca sul castello Cornaro: 11enne di Roma scrive all'Ufficio turistico di Asolo

Per l'Ufficio turistico di Asolo è consuetudine ricevere richieste di informazioni e aggiornamenti sui vari siti di interesse storico e turistico del borgo. Negli ultimi giorni però è arrivata una richiesta davvero particolare.

A scrivere all'Ufficio informazioni turistiche del Comune è stato infatti Zeno, 11 anni, alunno della classe 1P della scuola media "Alessandro Manzoni - IC Largo Oriani" di Roma. Il ragazzino voleva portare a termine il compito assegnato dalla sua professoressa, vale a dire: una ricerca sul castello di Caterina Cornaro. Nella fattispecie, l'11enne ha richiesto del materiale sulla storia dell'importante monumento asolano che il personale dello Iat, con soddisfazione e anche con un certo orgoglio, ha provveduto immediatamente a trasmettergli. Missione compiuta, dunque. L'insolita lettera pervenuta allo Iat rappresenta anche una conferma indiretta della notorietà di Asolo e delle sue bellezze al di là dei confini regionali: Il castello di Caterina Cornaro è stato infatti inserito nell'elenco di monumenti che la docente ha dato alla sua classe, assieme ad altri illustri esempi come Castel Sant'Angelo a Roma, Castel dell'Ovo a Napoli o il Castello Estense di Ferrara.

Il commento del sindaco

«In questi tempi difficili ogni tanto c'è spazio anche per piccole ma belle notizie come questa - conclude il sindaco Mauro Migliorini - Complimenti a Zeno per la sua ricerca sul nostro monumento storico portata a termine e alla sua insegnante che ha dimostrato quanto sia importante far nascere a scuola la conoscenza del territorio. Non ci resta che invitare Zeno, magari durante le vacanze scolastiche, a vedere di persona il nostro castello e a venirci a trovare qui ad Asolo con la sua famiglia».