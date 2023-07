Tra Canova e Beethoven, nella Marca le riprese del film "Lezioni di gioia"

Possagno, Asolo, e le colline del Trevigiano in questi giorni sono stati il set cinematografico di Lezioni di Gioia ultima opera cinematografica del regista Franco Vecchiato, per la casa di Produzione Aleyafilm (www.aleyafilm.it)



TRAMA

Si parla di valori universali di cui l’Arte e la Musica sono portatori ma anche la presa di coscienza e l’evoluzione personale. Questi sono i temi di questo film che si fondono come pezzi di quel puzzle perfetto che è la vita. A metterli insieme è Martha, una direttrice d’orchestra nata e cresciuta a Berlino al tempo della DDR che ha vissuto i drammatico momento storico e la privazione della libertà individuale, interpretata dall’attrice Daniela Scarlatti (vista tra gli altri in: Doc Nelle tue mani, Il Maresciallo Rocca, Un posto al Sole, Don Matteo 5, Un passo dal Cielo – solo per citarne alcuni) che cogliendo lo spunto delle emozioni create dalla Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven eseguita nel Tempio di Possagno, progettato da Antonio Canova, trasmette ai suoi allievi durante una lezione al conservatorio, i valori universali di cui i due maestri si fanno portavoce.

I due artisti, infatti, sono entrambi andati oltre la rappresentazione fisica del suono e della forma: Canova con opere di assoluta perfezione, liberando la materia dal superfluo per estrarre la bellezza delle forme quasi in un percorso iniziatico e magico; Beethoven con la sua musica immortale, la Nona sinfonia in particolare che conduce l’ascoltatore al più intimo incontro: quello con sé stesso. Un dialogo a distanza dei due artisti immortali, attraverso la sensibilità di una direttrice d’orchestra, che insegnando a sentire la magia dell’Arte fa intraprendere ai suoi allievi (e a noi tutti) un viaggio iniziatico il cui fine ultimo è la scelta della propria Libertà.

La Libertà è il valore espresso dall’Inno alla Gioia di Schiller, che Beethoven scelse per la Nona Sinfonia proprio per il significato che quel testo aveva nel momento storico in cui fu scritto al quale si uniscono i ricordi della Martha bambina che visse la tragedia della Germania divisa in due e la privazione delle libertà individuali. Martha racconta la Nona Sinfonia accompagnata dalle immagini dell’esecuzione avvenuta lo scorso 13 ottobre al Tempio di Possagno, con la mirabile interpretazione e direzione del Maestro Roberto Zarpellon. Con lui musicisti e coristi di livello internazionale, che hanno eseguito la Nona Sinfonia in modo potente e veloce restituendo la sinfonia così come Beethoven l’aveva concepita. Lezioni di Gioia narra come la coscienza del proprio essere genera il primo e più importante sentimento che l’umanità possiede: la Gioia, immensa fonte di energia. Film di grande poesia, Lezioni di Gioia tratta con pacata delicatezza temi fondamentali per l’umanità.

AMBIENTAZIONE

L’ambientazione è affascinante e suggestiva: molte le scene girate tra i capolavori della Gypsotheca di Canova e nel Tempio a Possagno, luogo iniziatico, dove alla magia delle sculture si unisce la fascinazione della musica di Beethoven; poi Asolo con le sue vie e i magnifici Palazzi del borgo medievale ma anche scene all’aperto lungo Fiume Piave e nelle colline della Pedemontana. Gli altri importanti siti di Lezioni di Gioia sono Mestre, Montebelluna, Maserada sul Piave, Cornuda, Crocetta del Montello.

CAST

Nel cast di Lezioni di Gioia oltre alla bravissima Daniela Scarlatti, molti volti noti come l’attore veneziano Alessandro Bressanello, che vanta collaborazioni internazionali ed importanti come quelle con i Premi Oscar Gabriele Salvatores e Paolo Sorrentino e ancora con Tullio Giordana, Gianni Amelio e Checco Zalone; l’attore Peter Schorn, famosissimo volto del cinema di lingua tedesca che ha lavorato anche con il Premio Oscar Giuseppe Tornatore, il padovano Luciano Trevellin (Masseria delle Allodole dei fratelli Taviani).

VENETO PROTAGONISTA

A completare la squadra il regista Vecchiato ha chiamato giovani attori veneti emergenti come il veneziano Eugenio Bigo (che ha già lavorato con Paolo Sorrentino nella serie The Young Pope), il veronese Diego Facciotti, (A un Passo dal Cielo 6; Doc - Nelle tue mani; L’uomo del labirinto; Una pallottola nel cuore 3, ecc), Giulia Briata (Un Passo dal Cielo 6); Eleonora Panizzo (Vicequestore Rocco Schiamone, la ballerina Martina Sartor ed infine la piccola Margherita Boscolo Chielon e il padovano Jacopo Caldognetto alla loro prima esperienza cinematografica di rilievo. Gli allievi dell’Istituto Musicale Maurice Ravel di Breda di Piave e del Conservatorio di Castelfranco hanno interpretato gli allievi di Martha.



TEAM TECNICO

Nella squadra tecnica ricordiamo che la fotografia è stata curata da Lorenzo Pezzano, mentre il direttore d’orchestra Michele Patuzzi è stato coach di Daniela Scarlatti. L’organizzazione è stata curata da Michele Marini, di Emendo strategie e servizi integrati. Andrea Franchin è il direttore di produzione.

IL REGISTA

Franco Vecchiato, nasce a Cortina d’Ampezzo, ingegnere ed esperto di computer grafica, passa al racconto per immagini dando forma alla sua passione attraverso la regia di opere per la televisione e per il cinema. Trae ispirazione dall’ambiente Dolomitico per trasmettere valori quali il rispetto per la Natura, l’affermazione della dignità umana, il senso di giustizia, lo sviluppo della consapevolezza, l’affermazione della propria individualità. Tra i suoi lavori per la RAI ricordiamo: I Viaggiatori del Tempo Promesso (2014); la miniserie A presto, Amore mio (2018). Ha inoltre lavorato nell’ambito della corporate image per grandi aziende ed istituzioni italiane quali Barilla, Gruppo Veronesi, Fidia Farmaceutici, BRT, Ministero degli Interni, Croce Rossa Italiana. CONI, Regione Veneto, Regione Trentino-Alto Adige. Nel 2014 fonda la casa di Produzione Cinematografica e televisiva Aleyafilm. Lezioni di Gioia è la sua ultima opera.

USCITA DEL FILM

L’uscita nelle sale cinematografiche di Lezioni di Gioia è prevista per il prossimo autunno preceduta da presentazioni nel territorio alla presenza del regista e del cast.