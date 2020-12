"Alla ricerca delle trincee nascoste" realizzato da Roberto Cavasin fotografodiguerra.it

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Questa Guida nasce dalla volontà di mettere a disposizione di tutti, esperti e meno esperti, alcuni itinerari (anche nel formato digitale) della Grande Guerra da fare almeno una volta nella Vita. Questa raccolta e selezione di luoghi Storici è avvenuta negli ultimi tre anni e permette al visitatore di immergersi completamente nel passato e rivivere, almeno in parte, la vita dei fanti durante il primo conflitto mondiale. Ho personalmente visitato e scelto questi luoghi perché nella maggior parte dei casi sono stati recentemente recuperati da volontari o associazioni di volontariato con la sistemazione delle trincee e delle postazioni militari oltre che con l’installazione di tabelle e indicazioni informative didattiche. I 14 itinerari che troverete in questa Guida ripercorrono il Fronte durante la prima guerra mondiale dal Veneto al Friuli Venezia Giulia e al Trentino Alto Adige. Alcuni di questi luoghi sono in provincia di Treviso, sul fronte del Piave, come ad esempio i colli di Maser e Cornuda o il Montello. Come sono strutturati gli itinerari: Ogni scheda è complete di alcune informazioni utili anche a chi non ha esperienza o vuole approcciare per la prima volta i luoghi della nostra storia: - Descrizione generale e breve contesto storico - Foto recenti del percorso/luogo - Indicazioni tecniche - Dove parcheggiare (foto e mappa) - Dove inizia il percorso (Mappa) - Mappa del Percorso - Mappa Altimetrica - Collegamento con il Download per il Tracciato in Digitale Autore: Roberto Cavasin - www.fotografodiguerra.it - fotografo specializzato nella rappresentazione dei luoghi storici e la storia in generale con una specializzazione sulla Grande Guerra in Italia. Link al Libro: https://www.amazon.it/dp/B08P63YQY5

Gallery