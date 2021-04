Scrittrice diciannovenne pubblica il suo primo romanzo

E' in uscita il primo di quattro romanzi di Tatiana Pierfederici, "Il richiamo della valle dei re, lo schiavo ebreo". Tatiana Pierfederici, nata nel 2001, ha due grandi passioni: i cavalli e la storia antica, soprattutto quella egizia. In questo romanzo, come nei successivi 3, già tutti scritti e pronti per la stampa entro l’anno, ha fuso le sue due passioni in una saga a sfondo storico. La sua passione per la storia egizia l’ha portata a documentarsi sugli usi e costumi e ad inserire il romanzo in un contesto storico preciso ma umanizzando molto i personaggi nella loro vita quotidiana. Tatiana Pierfederici è studentessa di lingue e prossima alla maturità. Il primo dei quattro romanzi è uscito ieri pubblicato con Amazon. È figlia d’arte, suo padre il Maestro Alessandro Pierfederici ha già pubblicato saggistica e romanzi e la madre è musicista.