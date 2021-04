Il nuovo giallo di Toni Venturato: Il giardino dei gigli

I personaggi sono sempre gli stessi: il maresciallo Occhipinti, siciliano in servizio nella città di Treviso, il suo amico Mario, titolare dell’osteria “Al Sole” che si trova nei pressi dell’alzaia del Sile, la cameriera Angela e tutti i frequentatori del locale. Questa volta, il maresciallo Occhipinti sì troverà ad indagare circa il ritrovamento di cinque casse di legno contenenti delle mummie, i furti relativi ad un modello particolare di bicicletta e la sparizione degli incassi delle macchinette del caffè che si trovano presso il nosocomio cittadino. Ma le indagini subiranno un brusco arresto quando, in un appartamento, nei pressi di Porta Fra’ Giocondo, viene rinvenuto il corpo di un anziano ucciso a pugnalate. Le indagini sì faranno sempre più serrate e Mario aiuterà l’amico carabiniere a risolvere brillantemente i casi lasciando però in sospeso uno che prenderà una piega inaspettata.

Nel libro vengono menzionati costantemente i piatti tipici della cucina locale, le vie di Treviso e non mancano le battute in dialetto veneto e i detti siciliani del maresciallo Occhipinti. La serie è composta da altre due pubblicazioni: “Il cimitero dei burci” e “l’ombra del notaio” che hanno avuto un buon successo di pubblico e di vendite in modo particolare sugli store online.

Anche questa volta, l’autore ha dato vita sui propri canali social, ad un gioco al gioco con i propri lettori che per oltre due settimane hanno cercato di indovinare il titolo del nuovo racconto in base agli indizi che Venturato dava loro. “La storia di questo terzo racconto è nata per caso durante una passeggiata sulle mura cittadine mentre dall’alto osservavo Viale Fratelli Cairoli. Il successo dei primi due mi ha riempito di entusiasmo e ho già in mente la prossima storia che si svolgerà a due passi da Piazza dei Signori” - dice l’autore.

Toni Venturato, cinquantenne di Trevignano, molto conosciuto anche grazie alla sua biografia “Never Give Up”, si occupa di comunicazione e di marketing ama particolarmente la città di Treviso e il suo centro storico, tanto da aver ambientato tutti i gialli della serie del maresciallo Occhipinti proprio tra le mura del capoluogo trevigiano. Il nuovo libro di Toni venturato è disponibile anche su Amazon.