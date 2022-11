Linea Verde dedica una puntata al Parco naturalistico del Sile

Sono arrivate nel Parco Naturale Regionale del fiume Sile le telecamere Rai di Linea Verde Start, il programma che va alla scoperta degli angoli più belli d’Italia raccontandone bellezze ed eccellenze.

Le immagini, registrate nella prima settimana di novembre, andranno in onda su Rai Uno alle ore 12 di sabato 26 novembre. A raccontare alcuni dei luoghi più significativi del Veneto, sarà Federico Quaranta che, partendo da Casier, andrà alla scoperta degli scorci più affascinanti del Parco naturalistico del Sile, come il suggestivo Cimitero dei Burci, luogo dove vennero abbandonate le tradizionali imbarcazioni da trasporto che utilizzavano il fiume come via d’acqua.Un viaggio che, dopo aver percorso il Parco del Sile, proseguirà anche in altri luoghi della regione, tra natura, città murate e botteghe artigiane, raccontando cosa rende il Veneto una delle regioni più visitate dai turisti di tutto il mondo.