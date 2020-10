Linea Verde tra le colline del Prosecco: la puntata in onda su Rai 1

Linea Verde nella terra del Prosecco, un viaggio tra le colline del Trevigiano diventate patrimonio dell'umanità. La puntata girata nei giorni scorsi andrà in onda domenica 11 ottobre alle ore 12.20.

Qui la mano dell'uomo ricama la terra con amore e dedizione e in cambio riceve un frutto prezioso: l'uva Glera, che è l'essenza del Prosecco. La vendemmia diventa un modo per raccontare il territorio, dalla scuola enologica di Conegliano dove è stato studiato e migliorato il metodo per far nascere le migliori bollicine possibili, alle altre eccellenze di questa zone, come la lana di Follina e cosa inaspettata, la birra. Beppe Convertini andrà alla scoperta del Castello di San Salvatore mentre Ingrid Muccitelli esplorerà le campagne che lo circondano mentre Peppone intraprende un viaggio tutto suo in un mondo che sembra fatato.