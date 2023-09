A Ca’ Dolfin Ca’ Foscari gli studenti veneti festeggiano le lingue

Chi ha paura delle lingue? Di tante lingue incomprensibili? Non certo le studentesse e gli studenti del Veneto che numerosissimi si sono cimentati nel Concorso “Le lingue per il patrimonio culturale". Coinvolti trentasette Istituti che oggi, 26 settembre 2023, sono stati premiati presso l’aula magna di Ca’ Dolfin a Ca’ Foscari. Ha aperto la giornata la rettrice di Cà Foscari Tiziana Lippiello, Francesca Santulli, vicedirettrice del Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, inaugurando la Celebrazione della Giornata Europea, che ha ospitato le premiazioni, ha affermato: “Plurilinguismo e varietà sono una risorsa, la ricerca psicolinguistica sottolinea che la diversità della parlata è fonte di arricchimento e di crescita”. La prorettrice alla Terza missione dell'Università di Ca’ Foscari Caterina Carpinatoha ribadito il concetto ricordando la preziosità delle diverse parlate e dei dialetti.

I prodotti premiati sono degli spot brevi della durata di 60’ e gli organizzatori; l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto , Europe Direct di Venezia (rete europea di informazione al servizio dei cittadini, emanazione della Commissione europea) e Università Ca’ Foscari hanno valutatoi materiali pervenuti valorizzando come gli studenti si siano cimentati in tutte le lingue, anche quelle meno parlate ma utilizzate dai loro compagni di classe, con diverse incursioni anche nella parlata veneta. Hanno mostrato dimestichezza con i mezzi audiovisivi e le lingue studiate, fin dalla scuola primaria, interessanti le idee mostrate per valorizzare il patrimonio culturale delle diverse zone in cui sono collocate le scuole.

A presentare la giornata è stata Eugenia Sainz docente di lingua e traduzione spagnola di Ca’ Foscari, ha ricordato che questo è il decimo anno di collaborazione per celebrare questa giornata, assieme a Laura Donà, coordinatrice del servizio ispettivo dell'Ufficio scolastico del Veneto, che ha curato lo svolgimento del concorso e ha rappresentato il direttore dell’Ufficio scolastico per il Veneto, Marco Bussetti. “I ragazzi e le ragazze - ha spiegato la dott.ssa Donà, dovevano scegliere un monumento o un bene culturale, materiale o immateriale, poco conosciuto del loro territorio e predisporre uno spot promozionale di 60 secondi”. Quest'anno sono arrivati 39 video spot, 14 da scuole secondarie di secondo grado, 16 da quelle di primo grado e 7 da scuole primarie. Stimiamo quasi 600 studenti coinvolti con i loro insegnanti. Hanno partecipato tutte le sette province del Veneto”

Per la Regione Veneto ha portato i saluti Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, mentre per il Comune di Venezia è intervenuto l’assessore alla Promozione del Territorio e Università, Paola Mar.

Le scuole vincitrici del primo premio sono: l’Istituto Comprensivo di Cordignano con uno spot dal titolo "Orsago. Come to visit us" per la sezione scuola primaria". Per la scuola secondaria di primo grado l’Istituto Comprensivo di Adria (RO) con uno spot in lingua tedesca “Der Zauber beginnt". Per la secondaria di secondo grado si afferma l’Istituto di istruzione superiore Cattaneo Galilei di Monselice (PD) con lo spot dal titolo “Palio”. Tutte rappresentate in classifica le province del Veneto, con quattro premi che arrivano a Treviso. “La commissione, che ha valutato gli spot sulla base dell'originalità e della pluralità di lingue presenti, è stata in difficoltà - ha detto Laura Donà - proprio per la qualità dei lavori, tanto che oltre ai tre premi per ogni grado di scuola con contributi di 200 euro in buoni libro alla prima classificata, 150 alla seconda e 100 alla terza, è stata aggiunta una menzione speciale a cui sono stati arrangiati 50 euro sempre in buoni libro. I Premi sono stati offerti Europe Direct.

Alcune preziose relazioni hanno preceduto la consegna dei premi quali: Stefania Maci, docente di Lingua inglese e traduzione dell’Università di Bergamo, ha ricordato come il turismo sia un fenomeno ormai impressionante, si vendono i vari mondi e ormai il volume di affari supera quello di attività industriali di alto impatto. “La lingua diventa una barriera invalicabile - ha detto Federica Alabiso, assegnista Ca’ Foscari, nel momento in cui non riusciamo a tradurre le diverse culture. Vale per chi, immigrato, arriva da noi e a cui dobbiamo parlare facendo riferimento anche alla sua e alla nostra tradizione culturale e chi viene invece qui per turismo, per il quale è importante evidenziare la diversità, una dimensione “esotica” che suscita interesse e curiosità”. Marcela Menegale, direttore del Laboratorio LADILS, ha ricordato il progetto Mile dell’Università Ca’ Foscari che "traduce” i musei nelle altre lingue, lingue anche distanti e rare e non solo nella solita lingua veicolare come l’inglese. Interessanti i dati e i progetti di mobilità giovanile europea portati da Francesca Vianello di Europe direct Venezia, non solo legati al progetto Erasmus, ma anche a esperienze di solidarietà e di scambio tra coetanei, che possono coinvolgere anche giovanissimi fin dai 13 anni.

Tantissime le lingue utilizzate negli spot

L’ISS Duca degli Abruzzi di Treviso ha proposto un video promozionale dedicato al Monte Grappa in spagnolo, il Liceo Bocchi Galilei di Adria ha parlato del dolce tipico di Adria, la Bissòla, in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, arabo, russo e dialetto veneto. Numerosa anche la lista delle lingue utilizzate dall’IC di Cordignano: spagnolo, inglese, albanese, bali nyonga, camerunese, arabo e italiano. I video sono pronti per essere inseriti nei canali social e televisivi dei paesi stranieri e ha colpito la capacità anche dei più giovani di utilizzare i mezzi audiovisivi per promuovere il patrimonio culturale del Veneto.