Longarone Fiere Dolomiti al fianco delle imprese del turismo

Il turismo a 360 gradi: dalla formazione degli addetti alle forme concrete di finanziamento. Nella terza giornata di Dolomiti Horeca 2023, a Longarone Fiere, sono stati questi i pilastri. Con un messaggio consegnato alle imprese e al territorio: la fiera della galassia hotellerie-restaurant-cafè va in archivio, ma lascia un’eredità importante. Come i 50mila euro erogati alle aziende del settore dall’ente fieristico, grazie al progetto Digitour.

DIGITOUR

Longarone Fiere Dolomiti, infatti, ha erogato finanziamenti europei a fondo perduto a 15 imprese del comparto turistico. Obiettivo: agevolare e rendere più semplice la digitalizzazione.

L’operazione rientra nel progetto Digitour (che fa parte del programma Cosme), per il quale Longarone Fiere Dolomiti è partner con Venetian Cluster. Ed è stata presentata oggi a Horeca, in un convegno dal titolo “Il futuro delle pmi turistiche nelle politiche dell’Unione Europea. Dalla teoria alla pratica, le case history del progetto Digitour”.

Il progetto individua nel turismo uno dei settori economicamente più importanti e trainante per il patrimonio culturale. Rigenerare, rendere più resiliente e competitivo il comparto dopo il Covid, vuol dire quindi generare un effetto moltiplicatore sull’intera filiera e animare economicamente, socialmente e culturalmente il territorio. L’obiettivo è quello di aumentare competenze e strumenti digitali delle piccole medie imprese e degli operatori turistici mettendo a disposizione esperti e infrastrutture che porteranno beneficio anche al territorio.

«Con Digitour Longarone Fiere Dolomiti si conferma piattaforma a disposizione delle aziende e del territorio» afferma il presidente dell’ente fieristico, Michele Dal Farra. «Poter garantire strumenti e servizi per la crescita di un settore strategico come quello del turismo, diventa fondamentale nel cammino che ci avvicina alle Olimpiadi e che dovrà continuare anche dopo i Giochi 2026».

ITS ACADEMY

Sempre in ottica di creare le condizioni per la crescita del settore turistico, Horeca 2023 ha ospitato la presentazione dell’Its Academy, organizzata in collaborazione con Confcommercio Belluno, con il welcome agli studenti selezioni per il master Dolomiti Tourism Marketing & Communication. Un percorso che preparerà una ventina di giovani nella gestione dell’ospitalità delle aree montane e nella comunicazione dell’eccellenza e della “grande bellezza” delle Dolomiti Bellunesi. Un master in collaborazione con la Camera di Commercio Treviso-Belluno partito ufficialmente oggi.