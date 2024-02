La Mig protagonista su Italia 1, approfondimento sul gelato artigianale

La Mig su Mag. La Mostra internazionale del gelato artigianale avrà un focus tutto suo sul Magazine di Studio Aperto, la parte di approfondimenti del tg serale dedicata a temi di costume e società. L’appuntamento su Italia 1 è programmato per domenica 18 febbraio, alle 18.55.

«Sarà l’inizio del percorso di avvicinamento alla Giornata europea del gelato artigianale, che si celebra da dodici anni a questa parte il 24 marzo» commenta il presidente di Longarone Fiere Dolomiti, Michele Dal Farra. «Un’occasione per ribadire l’importanza strategica di questo settore, che ha il cuore pulsante, oltre che storico, nella Mig che da più di sessant’anni ha casa a Longarone Fiere Dolomiti. Ma sarà anche un’occasione per mostrare il mondo del gelato artigianale a tutti gli italiani, non solo agli addetti ai lavori».

Gaia Padova, giornalista di Studio Aperto, era presente alla Mig 2023 e ha girato tra gli stand per raccogliere i segreti del “dolce freddo”, dalle novità assolute presentate a Longarone Fiere Dolomiti fino al gelato gourmet, che sta sempre più prendendo piede nella galassia della gelateria; dagli aspetti legati all’alimentazione e alla salute, fino al lato più prettamente economico di una filiera che solo a livello italiano vale all’incirca 2 miliardi di euro l’anno.

«La Mig è l’appuntamento di riferimento per i maestri gelatieri, e in questi ultimi anni abbiamo voluto allargare il campo a innovazione e ricerca, perché il gelato artigianale rappresenta diversi aspetti che vanno ben oltre il semplice dolce da passeggio a cui eravamo abituati a pensare» conclude il presidente Michele Dal Farra. «Il gelato artigianale è una fetta importante di economia e di know-how, oltre che una pagina di storia identitaria di Longarone Fiere da valorizzare».