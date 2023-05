Conto alla rovescia per la Longarone-Tre Cime, in Fiera tre giorni di festa rosa

Tre giorni di musica e divertimento a Longarone Fiere Dolomiti. Per il Giro d’Italia lo spazio fieristico si trasforma in villaggio rosa. E le feste triplicano. Si comincia giovedì 25 maggio, il giorno della Oderzo-Palafavera. Alle 19 ci sarà l’inaugurazione dell’esposizione di bici e maglie da collezione, portate in fiera dal Museo Colnago, dal Museo della bicicletta di Cesiomaggiore da Manifattura Valcismon. Presente anche la stampa nazionale legata al Giro. E a seguire, musica con i dj bellunesi Simone e Giorgio.

Il giorno dopo (venerdì 26 maggio) è quello del tappone dolomitico, con partenza proprio dallo spazio antistante la Fiera e arrivo sui tornanti delle Tre Cime di Lavaredo. La festa comincerà già al mattino, per accompagnare la partenza dei ciclisti: alla consolle ci sarà Manu Dj a partire dalle 11. Gli appassionati potranno seguire la tappa sul maxischermo allestito in Fiera. E subito dopo l’arrivo, scatterà nuovamente la musica. Alle 17.30 è previsto l’aperitivo con i dj di Radio Piterpan, Andrea Nordio e Thomas Meneguzzi. In serata invece i festeggiamenti proseguono con Belluno di Notte 1990: sarà una lunga notte rosa con musica anni ’80, ’90 e Duemila.

«Attendiamo qualche migliaio di persone, per un evento che si preannuncia di grande divertimento» dice Enrico De Bona, coordinatore del Comitato di tappa. «Longarone Fiere diventerà un grande villaggio rosa per tre giorni, con stand enogastronomici sempre aperti. Ci saranno la Birra Pedavena, il Consorzio del Prosecco, Caffè Bristot e Villa Laviosa Cocktail Bar». Festa anche sabato 27: dalle 20 alle 22 dj set Belluno, e poi “Impatto in rosa” con Radio Piterpan e le splendide dj Lady Helen e Sister Gloria.