Apre in Restera "Losteria", nuovo locale al posto del Makkalè

Un'offerta tutta nuova per uno dei luoghi più amati dei trevigiani: la Restera. Questa la proposta di Paolo Lai che sabato aprirà le porte di Losteria: cicchetti, una cucina di territorio legata soprattutto al pesce, ma non solo, e un'osteria autentica e informale.

Una scelta azzeccata per un luogo magico lungo il Sile, baciato dal sole, ideale per una sosta durante una passeggiata o per un pranzo informale con gli amici. Un arredamento caldo, quindi, un’ampia offerta di vini del territorio, e non solo, e di cicchetti in piena tradizione del bacaro veneziano. Per salutare questo arrivo mercoledì 26 aprile alle ore 18 sarà organizzato un aperitivo di benvenuto aperto a tutti. Orari di apertura 11.30-15; 17-23.30, sabato e domenica 9-23.30.

Il commento

«Nonostante la sua bellezza, questa zona non offre alcun servizio. Eppure, è un luogo molto amato dai trevigiani e dai turisti oltre che dai molti sportivi, italiani e stranieri, che passano a piedi o in bicicletta - conclude Paolo Lai -. Porteremo in questo luogo il nostro stile, avvicinandoci alla proposta che abbiamo ad Acquasalsa ma in versione tempo libero».