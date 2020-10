Lotto Sport Award 2020, vince la giovane designer Johanna Parv

Non si ferma la voglia di Lotto Sport Italia, dal 1973 l’azienda leader nelle calzature e nell’abbigliamento sportivo, sinonimo di italianità, innovazione e design - di evolvere, esplorare nuove frontiere e ricercare originali contaminazioni tra moda e sport.

Lo fa anche attraverso la partnership con International Talent Support, il concorso fondato da Barbara Franchin diventato uno dei contest più autorevoli a livello mondiale per talenti emergenti del fashion, con il quale Lotto ha istituito il Lotto Sport Award, invitando giovani designer ad attingere all’archivio storico del brand per realizzare un outfit ispirato al mondo del grande tennis mondiale. A vincere il premio nella finalissima di ITS 2020 è stata Johanna Parv, estone classe 1993, preferita alla sudcoreana Minjae Chang e alla britannica Scarlett Gapp. «Johanna ci ha colpiti con la sua capacità di rivisitare i classici del tennis di Lotto con approccio fresco e inedito, fatto di creazioni modulari, materiali sostenibili e uno stile urban che porta il brand in territori finora inesplorati» commenta Andrea Tomat, presidente e amministratore delegato di Lotto Sport Italia.

«La partnership con ITS continua a darci davvero grandi soddisfazioni - prosegue Tomat - ci offre la possibilità di entrare direttamente a contatto con l’energia innovatrice di giovani talenti, in un contesto internazionale e cosmopolita, che vibra di nuove idee e di stili provenienti da ogni parte del mondo. Anche grazie a questa collaborazione Lotto rafforza la capacità di essere protagonista in un mercato in fermento ed in continua ricerca di nuovi stimoli. Un modo unico di esplorare nuove frontiere aprendo le porte a un design ancora più creativo». La vincitrice avrà l’opportunità di ideare e sviluppare una capsule collection direttamente all’interno dell’ufficio stile Lotto. Un’esperienza già vissuta lo scorso anno dal vincitore del Lotto Sport Award 2019, Rafael Kouto: lo stilista afro-svizzero ha infatti realizzato durante la sia esperienza in azienda la limited edition “Escapism Through Unknown Neighboring Lands”, una linea di 10 capi, capaci di raccontare l’unione di couture, moda etnica e sportswear, rispecchiando perfettamente il background e le esperienze professionali di Kouto, in completa sintonia con l’identità italiana di Lotto. Con questo progetto Lotto conferma la sua evoluzione verso uno stile lifestyle grazie alla collaborazione con designer capaci di sperimentare nuovi approcci creativi che valorizzino la grande storia sportiva del brand e la specificità tutta italiana legata allo stile, alla costante ricerca di tecnologie e materiali, all'innovazione e al design italiano che da sempre costituiscono i segni distintivi del marchio.