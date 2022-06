Malanotte d'estate: torna la rassegna dedicata ai grandi vini del Piave

Le terre del Piave mettono in mostra le proprie eccellenze nella nuova edizione di Malanotte d’estate che prenderà il via venerdì 17 giugno fino a domenica 23 ottobre.

Torna, dunque, la rassegna che riunisce sotto un unico cartello gli eventi dedicati ai grandi vini del Piave, come il Raboso, l’Incrocio Manzoni e il Malanotte del Piave Docg. Tanti appuntamenti, organizzati dalle Pro Loco e Associazioni del territorio e coordinati da Unpli Treviso, per valorizzare le eccellenze turistiche, artistiche e paesaggistiche che caratterizzano l’area del Piave. Nell’edizione 2022 il calendario torna ad arricchirsi, dopo due anni in cui si è sofferta l’assenza di numerose Pro Loco ed enti organizzatori: dieci gli appuntamenti previsti nei quattro mesi interessati dalla manifestazione enogastronomica, all’insegna del gusto e dei sapori tipici del territorio. Un'edizione che vede rinnovarsi anche il Progetto Accoglienza e Ristorazione, dedicato alla promozione del territorio grazie alla collaborazione con ristoranti, trattorie ed osterie della zona dove gustare piatti tipici accompagnati dai vini del Piave e con le strutture ricettive della Marca aderenti al progetto, pronte ad accogliere in tutta sicurezza i viaggiatori con offerte dedicate. Un’occasione unica per vivere il territorio e degustare le specialità gastronomiche abbinate ai vini protagonisti della rassegna enogastronomica.

Anche quest’anno, infine, sarà possibile partecipare agli appuntamenti "Passeggiare nella natura" e "Visite guidate", calendario di passeggiate ed escursioni naturalistiche organizzate dalle Pro loco, in collaborazione con Unpli Treviso, per scoprire la natura e la cultura del territorio del Piave accompagnati da una guida abilitata. Il calendario completo degli eventi e tutti gli aggiornamenti sulla rassegna sono a disposizione sul sito della manifestazione.

Il calendario

Candelù di Maserada sul Piave: 45^ Mostra dei vini del Piave - Dal 17 giugno al 03 luglio

Ponte di Piave: Calici in festa - 25 giugno

Vallonto: 50^ Mostra del Vino - Dal 15 luglio al 1 agosto

Oderzo: Raboso in Piazza Grande - 16 luglio

Oderzo: Le vie dei Goeosessi - 23 luglio

Cimadolmo: Evento diVino - 29 luglio

Salgareda: Sentieri di vino - 02 agosto

Borgo Malanotte, Vazzola: Calici di stelle in Borgo Malanotte - 10 agosto

Camalò di Povegliano: 46^ Mostra dei Vini Triveneti - Dal 08 settembre al 25 settembre

Portobuffolè: 22^ Rassegna dei Vini tra Piave e Livenza - 8 e 23 ottobre

Passeggiare nella natura

Escursioni naturalistiche guidate alla scoperta del territorio dei Vini del Piave. A Oderzo domenica 17 luglio (ore 20) e domenica 24 luglio ore 20. A Portobuffolè domenica 23 ottobre alle ore 15.

Visite guidate

Visite guidate alla scoperta delle bellezze e della cultura del territorio dei Vini del Piave. A Oderzo:

Sabato 16 luglio ore 17 - Museo di apicoltura “G. Fregonese”

Sabato 23 luglio 2022 ore 17 - Cason di Piavon

Per le escursioni naturalistiche e le visite guidate, la partecipazione è gratuita, su prenotazione obbligatoria: IAT Oderzo tel. 0422.815251 cell. 3278548951 iat@comune.oderzo.tv.it

Accoglienza e ristorazione

La manifestazione si propone di promuovere tutto il territorio con i suoi attori: nel sito web si può trovare una sezione dedicata alle strutture ricettive e di ristorazione convenzionate con la rassegna, per far scoprire al visitatore dove degustare i vini del Piave e su quali strutture soggiornare nelle terre del Piave.