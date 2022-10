Mamme in Moda 2022, ad Abano Terme premiata una miss trevigiana

Al teatro “Teatrò” di Abano Terme, domenica 30 ottobre, si è tenuto “Mamme in Moda”, evento spettacolo legato al mondo della moda, con protagoniste le mamme di “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni; che hanno sfilato come vere “modelle” con abiti da sposa, abiti eleganti e con gli accessori di “l’Artefatto by Laura”. All’evento hanno partecipato:

Chiara Medea di Treviso “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2020”;

Stefania Timeus di Villa Santina (UD) “Pre Finalista Miss Mamma italiana 2023”;

Martina Zerbinati di Cavarzere “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2022”;

Letizia Ingrosso di Abano Terme “Miss Mamma Italiana Gold Romantica 2020”;

Patrizia Modena di Conselve “Miss Mamma Italiana in Poesia 2020”;

Ambra Sarto di Vescovana “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2023”;

Daria Negro di Albignasego “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2023”;

Hui Hui Hu di Porto Tolle “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2022”;

Patrizia Verlicchi di Ravenna “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”;

Adriana Pino di Ravenna “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2022”.

In occasione dell’evento, è stato realizzato anche uno shooting fotografico curato da Gloria Teti.

Le tradizionali selezioni del concorso “Miss Mamma Italiana”, ripartiranno domenica 6 novembre da Rimini, domenica 13 novembre a Roma, per ritornare in Veneto, sempre ad Abano Terme, domenica 15 gennaio. Possono partecipare tutte le donne aventi un’età dai 25 anni a salire, unico requisito è quello di essere mamma. Le iscrizioni sono gratuite. Tutte le info al numero 0541 344300 oppure www.missmammaitaliana.it. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.