Manager per le persone e il territorio

Gestire l’impatto delle aziende sulle persone e sul territorio, per contribuire al benessere collettivo. Partirà con questo obiettivo, martedì 16 gennaio, il primo laboratorio di MANAGER4PEOPLE, progetto strategico realizzato da UNIS&F, ente di formazione di Confindustria Veneto Est, insieme a Federmanager Treviso e Belluno col sostegno di Fondirigenti dedicato al tema della sostenibilità sociale. Un progetto che ha un duplice scopo, come spiega Stefano Parisotto, referente di MANAGER4PEOPLE e responsabile della divisione formazione di UNIS&F: “Da una parte analizzare il livello di consapevolezza e la capacità delle imprese del territorio trevigiano, in particolare quelle di piccola e media dimensione, di relazionarsi con il tessuto sociale in cui operano e dall’altra raccogliere elementi utili per elaborare una proposta di modello organizzativo che abbia un impatto positivo sulla collettività. Viviamo in una realtà industriale fortemente legata al proprio territorio, basti pensare che il 90% delle aziende hanno personale che risiede entro massimo 15 km dalla sede aziendale. Inoltre, molto spesso anche filiera e fornitori sono del territorio di appartenenza. E quando si parla di sostenibilità bisogna ragionare nella logica di andare tutti insieme in una certa direzione per garantire un futuro alla collettività”. Per realizzare questi obiettivi il Progetto MANAGER4PEOPLE organizzerà cinque Laboratori a tema, tenuti dal professor Gianluca Toschi, associato di ricerca presso IRCrES - CNR e professore a contratto di Economia presso l’Università di Padova destinati principalmente a dirigenti di aziende manifatturiere, ma aperti anche ad imprenditori e manager di enti pubblici che volessero approfondite le tematiche della sostenibilità sociale. In cui i partecipanti verranno stimolati a riflettere sulle competenze necessarie e sugli aspetti critici da un punto di vista organizzativo legati alla decisione di intraprendere la strada della sostenibilità sociale. Al termine verrà elaborato un documento di sintesi con le buone pratiche emerse in ciascun laboratorio. “La sostenibilità sociale – conferma Alessandra Duprè, presidente di Federmanager Treviso e Belluno – non è solo un dovere morale, ma un fattore di competitività e innovazione. Le aziende che si impegnano nella sostenibilità sociale riescono a migliorare la loro reputazione e la loro immagine, soprattutto nei confronti dei loro clienti e dei mercati, riescono a fidelizzare e attrarre clienti, ma anche i giovani talenti”. I laboratori si terranno presso la sede UNIS&F di Treviso (Piazza delle Istituzioni, 12), tutti con orario 17.00-19.00, con il seguente calendario e i relativi focus tematici: il 16 gennaio “Attrazione e fidelizzazione”, il 30 gennaio “Supply Chain”, il 12 febbraio “La relazione tra Modello 231 e ESG”, il 27 febbraio “Diversity Management” ed il 19 marzo “Rendicontazione di sostenibilità”. Per informazioni e iscrizioni ai Focus Lab: sparisotto@unisef.it.