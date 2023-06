Marco Bellocchio al Cinema Edera presenta il suo nuovo film: "Rapito"

Un grande incontro di cinema è in programma al Multisala Edera nei prossimi giorni: Marco Bellocchio, uno degli autrori e registi più apprezzati del cinema italiano contemporaneo, sarà a Treviso giovedì 8 giugno, alle ore 20, insieme all'attore Fausto Russo Alesi, per incontrare il pubblico del suo film "Rapito", presentato solo pochi giorni fa in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023.

La serata di giovedì sarà quindi un'occasione unica per incontrare dal vivo il grande regista piacentino e scoprire i retroscena della sua ultima, affascinante fatica cinematografica. "Rapito" narra infatti la storia realmente accaduta di Edgardo Mortara, nato da una famiglia borghese ebraica di Bologna che, all'età di soli sette anni nel 1858, venne rapito dai soldati di Papa Pio IX per essere convertito ed educato alla fede cattolica nella Roma pontificia. I genitori, spalleggiati da un'opinione pubblica sempre più insofferente verso il potere temporale della Chiesa negli anni dell'Unità d'Italia, faranno di tutto per riavere il loro bambino ma la lotta con il potere temporale della Chiesa romana si rivelerà molto più complicata del previsto. Il film avrebbe dovuto essere girato da Steven Spielberg ma Bellocchio è riuscito ad anticipare i tempi e ad accapparrarsi il soggetto del film, impreziosito da una fotografia di grande pregio e da un cast di ottimo livello in cui Fausto Alesi interpreta con struggente drammatricità il padre del piccolo Edgardo Mortara. Regista e attore in sala all'Edera risponderanno alle domande del pubblico durante l'incontro moderato da Giuliana Fantoni, titolare del Cinema Multisala Edera. Le prenotazioni sono già aperte o al numero di telefono 0422300224 oppure online, tra pochi giorni, sul sito del Cinema Edera.