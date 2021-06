Marco Paolini torna al Cinema Edera: presenterà il film "Boys"

Giovedì 1º luglio Marco Paolini sarà ospite del cinema multisala "Edera" di Treviso per presentare "Boys" il nuovo film in cui l'attore veneto recita insieme a Neri Marcorè, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi (che non saranno presenti all'incontro). Alle 17.30 e alle 20, Paolini sarà a Treviso per presentare il film e incontrare il pubblico. Al termine dello spettacolo delle 17.30 l'attore farà un breve approfondimento sul film, rispondendo alle domande del pubblico mentre, alle ore 20, saluterà gli spettatori prima dell'inizio della proiezione. Prenotazione obbligatoria al numero 0422 300224 oppure online pre-acquistando il biglietto su www.cinemaedera.it. Dopo gli eventi in compagnia di: Filippo Meneghetti, Nanni Moretti e Antonio Capuano, quello di giovedì si preannuncia come un altro grande incontro di cinema per il multisala trevigiano.

"Boys" è la storia di Joe, Carlo, Bobo e Giacomo: amici da sempre, ciascuno con la propria vita e i propri problemi, ma uniti da un autentico legame e dalla passione che li aveva fatti incontrare: la musica. La loro band, "The Boys", aveva avuto grande successo negli anni Settanta. Poi ognuno ha seguito la sua strada, tra vicende amorose e personali, finchè un giorno irrompe una possibilità che li porta in un nuovo viaggio: dovranno fare i conti con i sogni e le ambizioni di un tempo e il mondo di oggi, ma ancora di più scopriranno il senso della loro amicizia.