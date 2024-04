Al Sol d’Oro 2024 due oli extravergine di oliva di Maser ricevono la Gran Menzione

Due produttori di Maser, Anna Costa e Michele Callegari hanno ricevuto la Gran Menzione tra gli oli extravergini categoria “Fruttato leggero” al Sol d’Oro, il concorso internazionale organizzato da Veronafiere dedicato unicamente al mondo dell’olio di oliva, dalla produzione al prodotto finito, nell’ambito di Vinitaly 2024. Quest’anno la giuria internazionale ha valutato la qualità di 450 oli, divisi nelle loro categorie. «Una grande soddisfazione - commenta Anna Costa - per la nostra piccola azienda, una sorpresa graditissima che ci ripaga di una annata, la scorsa, dove la produzione di olive non è stata nella media degli ultimi anni». «Ricevere questo riconoscimento e condividerlo con un altro produttore di Maser ci invita ad una riflessione legata al nostro territorio e a chi ci ha creduto prima di noi, penso a Franco Vettoretti e al suo progetto di diffusione dell’olivo e della cultura dell’olio di oliva» ricorda emozionato Michele Callegari. «Si tratta di due aziende agricole che hanno ricevuto riconoscimenti anche alla premiazione del Concorso Nazionale Oleario Ramoscello d'Oro che si è svolta sabato scorso a Roma”, aggiunge il Sindaco. “Maser, Città dell’Olio, è da sempre attiva nella promozione dell’olio di oliva, con iniziative come Olio in Villa, una degustazione degli oli della Pedemontana, il concorso Olio EVO di Maser e in questi giorni il corso per Assaggiatori Certificati».