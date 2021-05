Cuscini afro-italiani in vendita a favore dei medici con l'Africa Cuamm

Per la Festa della Mamma scendono in campo i colori pastello dei tessuti di Tessitura Monti di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Un trionfo di azzurro, rosa, giallo e lilla per la nuova collezione dei cuscini afro-italiani realizzati dalle artigiane della sartoria Prayers, per sostenere il progetto dei volontari Medici con l'Africa Cuamm attualmente in Sud Sudan per salvare migliaia di vite di mamme e bambini senza cure sanitarie. La storica azienda trevigiana ha donato le stoffe alle imprenditrici di Coldiretti Veneto che, di fatto, hanno messo la camicia ai cuori più famosi d'Italia. L'oggetto simbolo dell'operazione solidale è diventato un vero e proprio must have. Il debutto ufficiale è previsto l’8 maggio nei mercati di Campagna Amica: da nord a sud della Penisola, insieme alle agricoltrici ci saranno le testimonial femminili del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura che hanno animato i profili social con foto, dediche, post e tag valorizzando l'operazione solidale.

In esclusiva per il Veneto l’edizione limitata sarà presentata dal vivo a Camposampiero (PD) DOMENICA 9 MAGGIO dalle ore 9.30 “Al Tezzon” con un particolare allestimento per grandi e piccini: villaggio dei fiori e delle fragole, angolo dell’orto con i tutor del giardino, servizio di agri-tata e pranzo da asporto con menù a kmzero.

Dopo la versione natalizia, quella di San Valentino e in pura seta per celebrare la giornata della donna, tocca ora alla ricorrenza più cara agli italiani, quella legata alle madri. All’insegna dell’eleganza i cuori si vestono con l'oxford, piquet, fil a fil e jacquard indossando le tonalità cangianti, il taglio classico e la fantasia della produzione Made in Italy della storica azienda trevigiana che produce tessuti per camiceria distribuiti in tutto il mondo.

«Per quanto riguarda il lato africano – spiega la designer Katia Zuanon – dedicato alla tipicità africana, i motivi Wax questa volta arrivano direttamente dal Senegal. Un abbinamento che non sarà trascurato dai collezionisti del “cuore della gratitudine” che non perdono un colpo». Continua l'impegno delle agricoltrici di Coldiretti che hanno spalancato le braccia a nuove alleanze con la società e le imprese del territorio pronte a spendersi per il prossimo, come Tessitura Monti che non si è messa in gioco solo donando rotoli di tessuto e ritagli, ma anche attrezzando la struttura aziendale ed il proprio Factory Store per accogliere l’iniziativa benefica.

I cuori della gratitudine sono disponibili presso:

www.solodalcuore.it

Tessitura Monti Factory Store, Via Saltore 12 - Maserada sul Piave