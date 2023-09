Io Capitano: Matteo Garrone presenta il suo nuovo film al Cinema Edera

Dopo il trionfo all'80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il regista Matteo Garrone tornerà in Veneto sabato 16 settembre per presentare il suo ultimo film "Io Capitano" al pubblico del cinema Multisala Edera di Treviso.

L'annuncio nei giorni scorsi aveva letteralmente fatto impazzire i centralini del cinema di Santa Maria del Rovere con decine di prenotazioni e una proiezione andata subito sold out. I titolari hanno quindi aggiunto un secondo spettacolo, sempre alla presenza del regista. Primo appuntamento alle ore 16, Matteo Garrone saluterà il pubblico del cinema a fine film e si fermerà per un saluto all'inizio dello spettacolo delle 18.40. Questo il prezzo dei biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto Over 60, studenti e abbonati. Non sono validi gli abbonamenti. Il cinema non accetterà prenotazioni ma solo prevendite alla cassa o sul sito internet del cinema. I posti in sala sono liberi, non numerati.

Il film

Vincitore del Leone d'argento per la miglior regia e del Premio Mastroianni per il miglior attore emergente all'80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, "Io Capitano" racconta il viaggio avventuroso di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa in un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Premiato a Venezia, il regista Matteo Garrone conclude: «Per realizzare il film siamo partiti dalle testimonianze vere di chi ha vissuto questo inferno e abbiamo deciso di raccontarlo dal loro punto di vista, in una sorta di controcampo rispetto alle immagini che siamo abituati a vedere dalla nostra angolazione occidentale, nel tentativo di dar voce, finalmente, a chi di solito non ce l’ha».