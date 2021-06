Max Gazzè torna in concerto a Suoni di Marca

Suoni di Marca aggiunge un altro grande nome della musica italiana all'edizione di quest'anno. L'appuntamento da segnare in agenda è per lunedì 2 agosto 2021 al Bastione San Marco quando sul palco del festival trevigiano tornerà ad esibirsi Max Gazzè.

Il celebre cantautore porterà nel capoluogo di Marca "La matematica dei rami Tour". Per Gazzè sarà la terza partecipazione al festival sulle Mura dove ormai è di casa. Quest'anno però il concerto sarà a pagamento: i biglietti sono già in vendita online a partire da 25 euro (più diritti di prevendita) sul sito di Ticketone. Max Gazzè si aggiunge ai già annunciati: Fast Animals and Slow Kids (31 luglio), Lo Stato Sociale (4 agosto), Fulminacci (5 agosto), Radiofiera (6 agosto), The Bastard Sons of Dioniso e I Ministri (7 agosto), andando a comporre un programma variegato e ricco di esperienze musicali differenti.

Max Gazzè, dopo essere stato il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la filiera della musica live e dopo essere sceso in piazza per dare voce alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, è pronto a far suonare dal vivo i suoi nuovi brani insieme ai fidati musicisti che lo accompagneranno in tour questa estate: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre. La partenza è fissata per il 3 luglio al Castello di Udine, la data di Treviso, invece, è l'unica annunciata in Veneto finora.