“Meravigliosa maledizione” il nuovo singolo della cantautrice trevigiana Desta

Così Desta presenta il nuovo lavoro: Meravigliosa maledizione parla d’amore. Non dell’amore retorico ma di quell’amore che si associa all’infinito. Una visione che associo alla paura, perché per chi è molto sensibile tutto è più complesso, sentito. In Meravigliosa maledizione ci sono io, c’è mio figlio, c’è mio padre scomparso molti anni fa e c’è quella voglia che sogniamo tutti, almeno una volta, di provare l’amore assoluto. Che ti fa respirare col cuore. Federica Carlotta Basei, in arte Desta, è una cantautrice della provincia di Treviso. Appassionata di musica sin da piccola, sceglie grandi artisti come Michael Jackson e Freddie Mercury come punti di riferimento ed ispirazione, spaziando l'ascolto musicale negli anni a molteplici generi dal soul al funky, arrivando fino al rock. A seguito, di un grave problema di salute, decide di iniziare a studiare canto, ed a comprendere se stessa, attraverso la guida di Rita Piaia. In poco tempo inizia a calcare il palco, esprimendosi attraverso cover band e come interprete. Dopo alcuni anni, decide che è giunto il momento di mettere in note il proprio bagaglio artistico e di emozioni, scrivendo e componendo brani originali, portando in musica il proprio vissuto con l’obiettivo di sperimentare il più possibile la musica attraversando il muro della definizione del genere. Il primo brano è “Vera”, realizzato e registrato con la collaborazione artistica di Tommaso Mantelli e Paolo Modolo al Lesder Studio di Treviso, siglando il suo percorso sotto (R)esisto Distribuzione, disponibile dal 06 settembre 2021 su tutte le piattaforme digitali e dal 10 settembre in rotazione radio e video.Il 05 settembre 2022 esce il nuovo singolo “Homo Sapiens”, pubblicato e distribuito da (R)esisto Distribuzione. Produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni), realizzato presso il Natural Headquarter Studio di Ferrara. Crediti singolo Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Studio di Ferrara Prodotto da Michele Guberti e Desta Foto: Deborah Brugnera Distribuzione e promozione: (R)esisto Distribuzione www.facebook.com/Destaofficialprofile www.instagram.com/desta_official_dm