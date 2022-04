Da Godega a Tik Tok, il rap italo-albanese spopola sui social

Se negli ultimi giorni vi siete imbattuti in un video girato all'Oasi Campagnola in cui due ragazzi italo-albanesi cantano: "Porko cane, porko cane, bevo grappa e mangio pane" avete già fatto la conoscenza di Emanuel Asllani e B2N, il fenomeno social del momento.

Il loro progetto musicale, partito quasi per gioco durante l'estate del 2021 in piena pandemia, sta raccogliendo milioni di visualizzazioni su Tik Tok e Youtube. Classe 1995, Emanuel Asllani è nato a Durazzo ma ormai da diversi anni vive con la famiglia a Godega di Sant'Urbano. Il padre era stato il primo a emigrare in Italia, da solo, a bordo di un peschereccio. La sua famiglia ha raggiunto la Marca con un traghetto arrivato a Trieste. Emanuel aveva solo 7 anni. Oggi lavora in fabbrica a San Fior e ha raggiunto un clamoroso successo sui social grazie alla sua simpatia innata e al talento di mettere in musica dei veri e propri tormentoni. "Se vedi Mercedesi è sicuro è albanesi" canta nella hit "Krenar" (quasi 10 milioni di visualizzazioni su Youtube) a cui ha fatto seguito il video di "Mercedes x pandemia", altro brano da quasi 4 milioni di visualizzazioni solo su Youtube. Al fianco di Emanuel il produttore albanese Blerim Mekrezvani (in arte B2N), autore delle musiche, mentre Emanuel si occupa di scrivere i testi.

Sui social li segue anche Vasco Rossi e la canzone "Krenar" ha superato in classifica le hit di Sangiovanni a testimonianza dell'enorme seguito raggiunto dal duo italo-albanese. I videoclip sono girati in Veneto da un loro amico, cameraman di professione: dall'Oasi Campagnola al lungomare di Jesolo, le location nostrane hanno raggiunto tutta Italia grazie al successo del duo che ha già pronta una nuova canzone: "Spakatura", un rap sempre dedicato agli stranieri che vivono in Italia. Tormentone assicurato.