Metti una sera con la Toti, immagini esclusive dalle Teche Rai per ricordare Dal Monte

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 130 anni dalla nascita di Toti Dal Monte, il Comune di Pieve di Soligo festeggia ancora una volta il grande soprano con una serata-racconto, realizzata grazie alla collaborazione con Rai Teche, in programma giovedì 11 gennaio alle 20.45 all’Auditorium Battistella Moccia.

Attraverso le immagini in esclusiva dei programmi Rai che hanno visto protagonista Toti Dal Monte, si potranno rivivere il canto, le passioni, i successi, i luoghi del cuore e gli amici della “Toti”, insomma il racconto della vita straordinaria di una grande artista e di una donna che non ha mai dimenticato le sue radici, pur essendo una diva internazionale. Proprio nei giorni in cui si festeggiano i 70 anni dell’inizio delle trasmissioni della televisione italiana, abbiamo modo di riassaporare anche in questa serata la bella tv in bianco e nero a partire dagli anni ’50. La serata, condotta dalla giornalista Elena Filini e organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Pieve di Soligo, sarà un excursus che vede Toti Dal Monte protagonista in programmi come “Un’ora con…” di Bepi Mazzotti, in cui è in compagnia del poeta Andrea Zanzotto e dell’oste Walter Balliana, a parlare delle tradizioni venete. O ancora in interviste esclusive e bellissime, ora a parlare del suo grande amore, la lirica, come in “Melodramma italiano”, ora a raccontare particolari inediti, come l’amicizia con D’Annunzio, e il rapporto incredibile che ebbe all’inizio della sua avventura nella lirica con Arturo Toscanini, forse il mentore più famoso e di certo il più importante per la sua carriera, mirabilmente raccontato in “Ritratti contemporanei”, in cui è intervistata dal famoso librettista Giovacchino Forzano.

C’è infine una “chicca”, la cui proiezione è stata gentilmente concessa dagli eredi di Garinei e Giovannini: la puntata de “Il Musichiere” del 20 dicembre 1958, condotto da Mario Riva, con una splendida Toti come ospite. La televisione italiana aveva solo 4 anni e ci riporta ad un'epoca fatta di garbo, cortesia e naturalezza, che descrivono uno stile. Buone maniere e molta sostanza: Toti è protagonista assoluta e Mario Riva ha la capacità di un perfetto padrone di casa che con la sua cortesia convince la grande ospite prima a regalare un momento sublime, cantando in diretta magistralmente una canzone in dialetto veneziano, e poi a diventare una imbattibile concorrente, che della lirica sa tutto, ma proprio tutto: la Toti indovina arie e cantanti, e "sbanca" il Musichiere. Infine decide che la sua vincita andrà tutta in beneficenza a..... (a voi la sorpresa). La serata “Metti una sera con la Toti - realizzata con il contributo della Regione Veneto e della Provincia di Treviso e insieme al Comune di Mogliano Veneto - non è l’ultimo degli eventi che Pieve di Soligo ha dedicato alla ricorrenza dei 130 anni dalla nascita della Toti: altri grandi appuntamenti sono in arrivo, come la pubblicazione degli atti del Convegno a lei dedicato e la consegna della borsa di studio a suo nome, in programma all’Istituto Benedetto Marcello di Venezia. Ne parleranno a fine serata Luisa Cigagna, Assessore alla Cultura, ed Elena Filini, curatrice del convegno e della pubblicazione.