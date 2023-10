L'Ipsia Fermi di Treviso domani in finale a Milano per TecnicaMente

L’IPSIA Giorgio Fermi di Treviso sarà protagonista della finalissima di TecnicaMente il progetto di Adecco, nato con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende che quest’anno è giunto alla sua 10 edizione. I ragazzi dell’istituto Fermi che hanno già vinto le selezioni locali di Tecnicamente confrontandosi con altri istituti della regione, gareggiano con un progetto che si intitola Power Bank, oltre che per uso privato, può essere utilizzato anche nel settore elettrotecnico e nell’industria automobilistica, come fonte di alimentazione a bassa tensione in fase di test di attrezzature. Il prototipo, inoltre, è ricaricabile in ottica green con l’ausilio di pannelli solari senza l’obbligo di doverlo collegare ad una presa. Tutti gli schemi elettrici sono stati programmati dai due ragazzi con Arduino ed il case del prototipo è stato stampato tramite stampante 3d.

La finalissima avrà luogo l’11 ottobre a Milano presso PHYD, digital ventures di The Adecco Group che combina una piattaforma digitale basata sul Cloud Computing e l’Intelligenza Artificiale di Microsoft con un hub in Via Tortona 31.

10 istituti tecnici italiani tra cui il Fermi si confronteranno presentando alla giuria composta dalle aziende Casartelli Srl, A.Agrati Spa, Feralpi Group, Yamaha, Emerson Automation Solutions, Roechling Automotive Filters Srl e Siemens i progetti realizzati durante l’ultimo anno scolastico e commissionati loro proprio dalle imprese del territorio di riferimento.

Il progetto nasce infatti per allenare i ragazzi alle dinamiche del mondo del lavoro. Ogni istituto ha realizzato un prototipo per la risoluzione di uno specifico problema legato all’ambito produttivo. Gli studenti durante l’elaborazione del progetto hanno avuto la possibilità di vistare le imprese, in particolare le linee di produzione, godere del mentoring di responsabili tecnici dell’azienda che ha fornito loro anche il materiale necessario per l’elaborazione del progetto, con vincoli di budget e di tempistiche. TecnicaMente permette una conoscenza e un’interazione diretta tra scuole, aziende e studenti, fornendo così un’esperienza molto concreta per i ragazzi e offre alle aziende la possibilità di conoscere meglio i talenti per un eventuale inserimento in organico. Le aziende partecipanti, infatti, si impegneranno ad investire sui giovani talenti con proposte di valore e programmi di affiancamento.

L’istituto che vincerà la finalissima di Milano si aggiudicherà un percorso di coaching dedicato per prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro. La decima edizione di TecnicaMente si chiude con numeri da record: negli anni il progetto ha coinvolto oltre 500 scuole su tutto il territorio italiano, 7000 studenti e 3400 aziende.

Alla finalissima di Milano, i ragazzi dell’istituto Fermi di Treviso dopo i saluti di Veronica Campogiani – Talent Attraction & Academic Partnership Manager di The Adecco, Stefano Navarra – Head of PHYD Hub e Virginia Stagni – Chief Marketing Officer di The Adecco Group saranno presentati alle aziende in giuria da Nicola Comelli – Communication Manager di PHYD e in caso di vittoria premiati da Lidia Molinari – People Advisor Director di Adecco.