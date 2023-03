Miss Città Murata 2023, la russa Evelina vince la seconda selezione

Sabato 18 marzo si è svolta la seconda tappa del concorso di bellezza più seguito in Veneto, Miss Città Murata al Radika Club di Treviso. In apertura di serata un accenno alla storia della città murata di Treviso e dei suoi bastioni e poi l’avvio del concorso.

Le 23 miss in gara, presentate da Eleonora Sorato, hanno sfilato dapprima in abito da sera, poi con il costume Paradise Beachwear e inseguito sono state protagoniste delle sfilate di moda delle proposte ottiche di Ottica Capello, dei gioielli di Fdreams e degli abiti di Elle di Castelfranco e di Absa Diop di Treviso. Anche la 23esima edizione vede la collaborazione tra Miss Città Murata, patrocinata dalla Regione Veneto, e The Look of the Year che rappresenta la più prestigiosa manifestazione internazionale legata al mondo del modeling.

Le premiate

La giuria tutta al femminile ha incoronato la diciannovenne Evelina Rezhenskaya nata in Russia ma residente a Padova che fa la responsabile amministrativa e aspira a diventare più professionale nelle attività che fa e a migliorarsi sempre di più.

Seconda, Miss Bonanno Immobili, Valentina Amenduni, 20 anni di Padova studentessa di moda.

Terza, Miss Elmo Global Security Solutions, Martina Perin, 19 anni di Vedelago che fa ricerca di mercato immobiliare.

Quarta, Miss Capello Centri Vista, Carlotta Callegaro 20 di Monselice che fa la studentessa di estetica. Le prime quattro accedono di diritto alla finale.

Quinta, Miss Skin Medic Beauty Clinic, Andrea Parisi, 17 anni di Salgareda studentessa in campo estetico.

Sesta, Miss Fdreams, Erika Pontini, 22 anni di Montebelluna che fa la parrucchiera.

Settima, Miss Absa Diop Fashion, Jennifer Sordon, 25 anni di Vazzola che si sta per laureare in mediazione linguistica e fa sia la consulente assicurativa che la barista.

Ottava, Miss Elle, Sofia Campeol, 15 anni di Istrana che studia al Liceo Linguistico.

Nona, Miss Melania parrucchieri, Jessica Vincenti,19 anni di Castello di Godego che fa la studentessa universitaria, la barista e la modella.

Fascia speciale di Miss Social in collaborazione con FDreams a Matilde Marcon, 17 anni di Istrana che studia all’alberghiero. Matilde che ha partecipato alla prima selezione di Asolo si è distinta per aver pubblicato più storie e video sul suo profilo Instagram inerenti il concorso ed è stata premiata con una fascia e potrà essere selezionata per la finale. Tra una sfilata e l’altra ha allietato la serata la cantante Fabiola Osorio e hanno presenziato Miss Città Murata 2021 la trevigiana Kywya Oliveira e Miss Bonanno Immobili 2022 Aurora Arrigoni di Mogliano.