Miss Mamma Italiana ad Abano Terme, premiate tre trevigiane

Dopo le fasi finali dell'edizione 2022 a Bellaria Igea Marina, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla sua 30esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato alle mamme con un’età tra i 25 e 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” associazione onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 15 gennaio, al Teatro “Teatrò” di Abano Terme, con il Patrocinio del Comune di Abano Terme, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Ventotto le Mamme in gara, preparate dai parrucchieri di “Salone Centrale hair & beauty” e dai truccatori di “il Tempio della Bellezze beauty center”, che sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Veruska Guerra 40 anni, impiegata, di Arcade, mamma di Greta e Nora, di 3 ed 1 anno; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Letizia Ingrosso, 50 anni, direttrice di una struttura sanitaria, di Abano Terme (PD), mamma di Francesco e Leonardo, di 24 e 20 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata ad Emanuela Luccini, 63 anni, consulente d’immagine, di Polpenazze del Garda (BS), mamma di Valentina e Michele, di 40 e 34 anni.

Le altre trevigiane

Le selezioni di Abano Terme hanno premiato anche altre due mamme trevigiane oltre a Veruska Guerra, sono Simona Massimi, 46 anni di Castelfranco Veneto mamma dei gemelli Laerte e Lapo, di 15 anni e Nicoletta Padovan, 64 anni di Montebelluna mamma di Linda e Mattia, di 32 e 26 anni.