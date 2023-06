Miss suocera 2023, premiata una 64enne di Montebelluna

Un successo dedicato a nuore e generi spietati che sostengono che la suocera non potrà mai essere una Miss. Già, perché lo scorso fine settimana, Catia Callegaro, 54 anni, casalinga, di Campolongo Maggiore (Venezia), mamma di Daniel e Lisa, di 27 e 25 anni e suocera di Laura e Francesco, a conclusione di un’accesa finalissima, che si è tenuta nell’area eventi di Case Marcosanti a Poggio Torriana (Rimini), ha vinto la 29esima edizione del concorso nazionale di bellezza e simpatia "Miss suocera 2023", ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e Patron anche del concorso “Miss Mamma Italiana”).

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo “Miss Suocera”, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la famiglia e del suo hobby, che ha proposto anche come prova di abilità, infatti, Catia si è esibita interpretando il brano “Uomini Soli”, che, unita alla sua simpatia ed alla sua eleganza, le è valso il titolo di "Miss suocera 2023". A festeggiare è stata però anche la provincia di Treviso con Nicoletta Padovan, montebellunese di 64 anni premiata con la fascia di "Miss Suocera Sprint". Tutte le signore suocere premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Suocera 2024”, il primo calendario dedicato alla figura della suocera, giunto alla sua settima edizione.

Le premiate