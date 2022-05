Miss Turismo 2022: sabato sera le selezioni al "Thai Si" di Lovadina

Si terrà domani sera, sabato 28 maggio, nell’esclusiva struttura “Thai Si” al lago Le Bandie di Lovadina a Spresiano una delle selezioni venete di "Miss Turismo", concorso nazionale che ha come scopo individuare la concorrente che rappresenterà l’Italia al concorso internazionale “Miss Tourism World” la cui finale si terrà in Cina.

Proprio una ragazza veneta, Nicole Cogo di Abano Terme, ha rappresentato l’Italia a Quingdao (Cina) nel 2019 dove tra le 85 ragazze provenienti dai 5 continenti si è piazzata tra le top ten. La Finale del 2019 era stata l’ultima mondiale organizzata prima che la pandemia bloccasse gli ingressi in Cina e di conseguenza l’organizzazione della kermesse. La selezione al “Thai Si” avrà inizio alle ore 21 e sarà presentata da Laura Zambelli, possono partecipare ragazze italiane o regolarmente residenti in Italia, con età compresa tra i 16 e i 28 anni. La manifestazione si svilupperà su tre momenti/uscite, la prima in elegante, la seconda in casual e la terza con il costume ufficiale. Sei le fasce in palio che daranno diritto alle vincitrici di accedere alla finale regionale. Partner della manifestazione la Wella, Amen gioielli, Lauretana, Il Tulipano, World of Beauty e Luciano Barachini scarpe. La serata è organizzata dall’associazione “Oltre il Rock” con Stefano Ciffo organizzatrice in Veneto anche delle selezioni di Mister Italia.