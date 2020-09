Mister Italia 2020, un 27enne di Mogliano vince la fascia di Mister Fitness

Si è tenuta ieri sera all’Eden Venezia di Tessera la selezione di Mister Italia già programmata per fine febbraio e sospesa per Covid-19. In gara 21 concorrenti provenienti dal Veneto e dalle regioni vicine e presentati da Laura Zambelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La manifestazione organizzata da Stefano Ciffo con l’associazione “Oltre il Rock” si è sviluppata lungo i bordi piscina del lussureggiante giardino estivo della struttura pieno di piante tropicali. Tre le uscite/sfilate in cui i ragazzi si sono proposti alla giuria di sole donne, la prima in abito elegante, la seconda in casual e l’ultima in costume da bagno. Sette le fasce assegnate, al primo posto si è classificato David Schiavolin, 20enne di Vigonovo (VE) al quale è andata la fascia di Mister Italia Eden Venezia. David è alto 1.71 con capelli biondi e occhi azzurri, del segno del cancro, lavora come termoidraulico e frequenta un’accademia per diventare fotomodello. Tra i vincitori delle altre fasce in palio va segnalata quella per "Mister Fitness" vinta da Riccardo Masat, 27 anni di Mogliano Veneto, commesso in un negozio di abbigliamento per moto, alto 1.78, capelli castani e occhi azzurri, disponibile e determinato gli aggettivi che ha scelto per descriversi. La tappa all'Eden di Tessera è stata voluta anche come un segno di ripartenza e di ripresa della normalità nel rispetto delle disposizioni anticontagio Covid-19. Il servizio foto è stato realizzato da Dino Juliani. Per coloro che volessero iscriversi per partecipare alle prossime selezioni in programma possono farlo con un click sul tasto "Iscriviti" presente in tutte le pagine Facebook del concorso oppure mandando un WhatsApp al 3490733130