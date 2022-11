Mister Italia 2022, alla discoteca Odissea vince un 24enne di Marcon

Selezioni di Mister Italia 2022 venerdì scorso all’Odissea di Spresiano: 20 i ragazzi provenienti principalmente dal Veneto e dal vicino Friuli. La selezione è stata presentata da Sonia Malisani, Miss Turismo Italia, e si è sviluppata su più location del “tempio del divertimento” di Spresiano. La giuria e il numerosissimo pubblico presente hanno visto sfilare i venti concorrenti prima con un outfit casual e successivamente con il costume da bagno ufficiale.

I premiati

Al primo posto, vincendo la fascia di Mister Italia, si è piazzato Fabio Camattari 24enne di Marcon. Il 1° classificato, che è stato premiato da Riccardo Pagan – Mister Universo Italia 2018, è alto 1.87cm, capelli biondi e occhi azzurri, è del segno dell'Ariete e al lavoro di personal trainer abbina lo studio. Ragazzo determinato, socievole ma lunatico, ha l’ambizione di diventare un professore di scienze motorie. Gli sport che preferisce sono l’atletica leggera e il motociclismo, un personaggio che vorrebbe incontrare è infatti Valentino Rossi. Al secondo posto Filippo Crivellerai, 32enne di Rosolina, che ha vinto la fascia Mister Cinema Lauretana. Filippo che lavora come pescatore è alto 1.80, ha capelli castani e occhi marrone, è del segno della bilancia, come aggettivi che lo rappresentano ha scelto: ottimista, premuroso e divertente. IL suo cantante preferito è Ligabue, la sua squadra del cuore è la Juventus, l’idolo da incontrare è Mariano Di Vaio. La fascia Mister Eleganza World of Beauty è stata assegnata a Luca Picco 21enne di San Giorgio delle Pertiche alto 186cm, del segno della Bilancia, capelli biondo scuro e occhi azzurro/verdi. Lavora come dipendente statale, nel tempo libero gioca a calcio, è tifoso del Milan, lo sportivo prediletto e che vorrebbe incontrare è Ronaldo. Mister Fitness Barachini è stato eletto il 22enne Ismael Onofaro di origini siciliane a abitante a Belvedere (VI). Ismael è del segno del Toro, capelli castani e occhi marrone si definisce intraprendente, deciso e diretto. Nicholas Tescari di Malo (VI) è invece il vincitore della fascia Mister Turismo Radio Wow. Capelli castani, occhi verdi, altezza 180, segno zodiacale della vergine sono alcune delle sue caratteristiche. Anche Nicholas ama il calcio sia come sport praticato che come sport più amato, è tifoso dell’Inter con Javier Zanetti come sportivo del cuore. Della provincia di Vicenza, esattamente di Altavilla Vicentina, è anche Marco Mattia Cecchinato vincitore del titolo Mister #Millennial Cotonella. Marco ha 29 anni, è alto 180cm, ha capelli castani e occhi nocciola ed è del segno del Cancro, attualmente lavora come front office in una concessionaria di auto. Ama il fitness e vorrebbe continuare nel settore della moda. Al 22enne Andrea Minozzi di Campodarsego (PD) è stata assegnata la fascia Mister Boy Italia Wella. Andrea è del segno della vergine, è alto 1.85cm, capelli e occhi marrone. Nel tempo libero gioca a basket, la sua squadra del cuore è la Juventus.

Il team di parrucchieri di “One to One” di Arcade si è occupato dell'hair look dei concorrenti per conto della Wella che è una delle aziende partner di Mister Italia assieme a Barachini, Cotonella, World of Beauty, Lauretana, Amen gioielli. Radio Wow. Alle selezioni del concorso Mister Italia, nato nel 1983 e collegato ai maggiori contest mondiali, possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per info e iscrizioni WhatsApp +39 3318418444.