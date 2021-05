Mister Italia Web 2021: il primo classificato è un 25enne trevigiano

Giovanni Rui di Fontanelle e Davide Michielan di Zelarino sono il 1° e 2° classificato dell’ultima selezione di "Mister Italia Online" terminata nei giorni scorsi. Giovanni Rui, che si è aggiudicato il titolo di Mister Italia web è nato a Pordenone 25 anni fa ma ora abita a Fontanelle. Alto un metro e 88 centimetri, capelli biondi e occhi castani, è del segno del capricorno. Si definisce determinato, dispettoso e chiacchierone, gli sport che predilige e pratica sono il body building il basket e il taekwondo. Il suo genere musicale preferito e il pop.

A Zelarino abita invece Davide Michielan, secondo classificato di Mister Italia Web, alto 186 centimetri, 20 anni, capelli neri e occhi marrone scuro. Anche Davide è del segno del capricorno, attualmente universitario iscritto alla facoltà di ingegneria con l’hobby della pallanuoto. Il terzo classificato è Alexandru Silivas 19enne di Roma. I primi tre classificati, che sono stati scelti online da una giuria tecnica sulla base di materiale fotografico e video, accederanno di diritto alle prefinali nazionali che si terranno a settembre a Lignano Sabbiadoro dove si sono tenute anche le ultime due edizioni della Finale Nazionale. In occasione della selezione online, sulla base dei like che i vari concorrenti hanno ricevuto sui social di Mister Italia, sono stati assegnati anche altri tre titoli: Mister Italia Like 1°, 2° e 3° classificato. Al primo posto per la sezione “like” si è piazzato Marco Micalizzi di Palermo che ha ricevuto 2556 like, secondo classificato con 2504 like è risultato Francesco Perri di Cosenza e Mister Italia Like 3° classificato è stato eletto Domenico Lopilato pure lui calabrese di Catanzaro. Questi ultimi 3 titolati accederanno invece ad una “finale nazionale online” dove una commissione tecnica sceglierà i concorrenti che accederanno alle fasi nazionali. Mentre l’organizzazione nazionale sta già lavorando per le fasi nazionali 2021 di Lignano Sabbiadoro, nel frattempo, in attesa delle riaperture post Covid e della ripartenza delle selezioni dal vivo, continuano settimanalmente le selezioni online. Il concorso Mister Italia è nato nel 1983 ed è collegato ai maggiori male beauty contest mondiali, è aperto a ragazzi dai 16 ai 33 anni di età che possono partecipare gratuitamente. Per iscriversi posso contattare l’organizzazione tramite Whatsapp al numero 331 8418444 oppure sui social di Mister Italia.