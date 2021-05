Mogliano Veneto, ecco la domenica sportiva

Le prossime domeniche 9, 16, 23 e 30 maggio dalle 10 alle 12:00, in Piazza Municipio a Mogliano Veneto, sarà possibile praticare attività fisica per chiunque voglia divertirsi e prendersi cura del proprio corpo sotto la guida del team Vivifit asd. Due ore da passare in compagniae tanto divertimento per tutti. Il fitness non ha obiettivi agonistici ma mira soltanto al benessere di chi lo pratica,indipendentemente dallo stato di forma fisica della persona che vi si accosta. L'attività fisica è aperta a chiunque voglia trascorrere in modo sano e costruttivo il proprio tempo libero: donne, uomini ragazzi e ragazze. Sarà possibile partecipare da soli o accompagnati da amici e colleghi. Non è necessaria alcuna iscrizione, l'attività è del tutto gratuita. È gradita la prenotazione.

Domenica 9 maggio dalle 10.00 alle 11.00 si svolgerà l'allenamento funzionale, basato sull'esecuzione dei movimenti naturali del corpo, utile per agire in profondità sulla muscolatura. Dalle 11.00 alle 12.00trampolino elastico:un allenamento divertente, efficace ad alta intensità, ma anche estremamente sicuro, in quanto l'impatto su schiena e articolazioni risulta alleggerito dalla superficie del rimbalzo del trampolino.

Domenica 13 maggio dalle 10.00 alle 11.00 sarà la volta dello spinning: è necessaria la prenotazione della bike.Dalle 11.00 alle 12.00Zumba e Sambafit,una lezione di fitness musicale frizzante e divertente.

Domenica 23 maggio dalle 10.00 alle 11.00 si svolgerà l'allenamento funzionale, basato sull'esecuzione dei movimenti naturali del corpo, utile per agire in profondità sulla muscolatura. Dalle 11.00 alle 12.00trampolino elastico: un allenamento divertente, efficace ad alta intensità, ma anche estremamente sicuro, in quanto l'impatto su schiena e articolazioni risulta alleggerito dalla superficie del rimbalzo del trampolino.

Domenica 30 maggio dalle ore 10 .00 alle 12.00: due ore di puro divertimento conZumba, Sambafite Pound