Mogliano Veneto ha una nuova centenaria. Tanti auguri a Ermelinda Volpato!

Nata nella frazione di Sala (Istrana) il 30 maggio 1923, la signora Ermelinda Volpato ha festeggiato ieri i suoi 100 anni. A raggiungerla nella RSA dell’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto per portarle i fiori e gli auguri a nome di tutta l’Amministrazione Comunale per il raggiungimento di un così fortunato traguardo, è stata l’Assessore al Sociale Francesca Caccin. Fidanzatasi all’età di 16 anni, la signora Ermelinda Volpato ha dovuto separarsi presto dal suo grande amore, perché chiamato alle armi. Ma al suo ritorno sono state celebrate le nozze, cui ha fatto seguito il trasferimento nella casa di famiglia del marito, con i suoi 11 fratelli e rispettive consorti.

Concepito il primo figlio, la coppia ha affrontato un secondo trasferimento: questa volta in Australia. Nel nuovo continente, lui trovò lavoro come falegname, lei in una fabbrica di ombrelloni. Dopo otto anni, il ritorno in Italia e l’acquisto di una casa tutta per loro a Dosson di Casier, dove nacque la secondogenita.

Ermelinda purtroppo è rimasta vedova 41 anni fa. Oggi ha soffiato su 100 candeline circondata dall’affetto dei suoi familiari, nipoti e 2 pronipoti compresi, oltre a quello degli ospiti della RSA moglianese che – proprio come lei – hanno compiuto gli anni nel mese di maggio. Una festa allargata, allietata dalle musiche suonate da un fisarmonicista chiamato per l’occasione.