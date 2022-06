Monastier: community day 2022 a scuola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sperimentare i concetti dell'educazione civica, a scuola, nel luogo dove ogni giorno si impara a diventare bravi cittadini, a collaborare per il bene comune, a rispettare gli altri. La prima edizione di Community Day Monastier, una manifestazione che ha coinvolto tutti i bambini e ragazzi che frequentano le scuole statali di Monastier - infanzia Hansel e Gretel, primaria Marconi e secondaria di primo grado, che fanno parte dell'Istituto comprensivo di Roncade - si è tenuta il 26 maggio negli spazi del quartiere scolastico di via XXV Aprile. Oltre all'Istituto comprensivo, promotore dell'evento insieme ai docenti, nel Community Day Monastier sono stati coinvolti i rappresentanti di varie forze dell'ordine (Vigili del fuoco, polizia municipale, alpini, Protezione civile), al fianco di Contarina Spa e all'amministrazione comunale di Monastier. Una lunga e precisa organizzazione, ha reso la giornata memorabile. Oltre 400 i bambini e ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione, insieme ai loro insegnanti. Ai saluti iniziali è intervenuta la sindaca di Monastier, Paola Moro, con il vicesindaco e assessore all'Istruzione, Stefano Dussin; la vicaria dell'IC Roncade, Gabriella Barbazza; il presidente di Contarina Spa, Sergio Baldin; le docenti referenti dei tre plessi che hanno organizzato e gestito l'evento. La sindaca Moro e il vicesindaco Dussin hanno fatto i complimenti per "una giornata straordinaria. Aver riunito le varie Istituzioni che quotidianamente sono a disposizione dei singoli cittadini, spiegando quello che fanno, riteniamo abbia aumentato la consapevolezza tra i bambini e i ragazzi che loro stessi sono soggetti attivi e responsabili delle proprie azioni all'interno della comunità di cui fanno parte. Li abbiamo visti molto attenti e partecipi. Un ringraziamento speciale va ai volontari e alle Istituzioni che prontamente hanno accolto l'invito e a tutta la comunità scolastica per l'impegno e la dedizione profusi". "Questa giornata - spiegano i docenti che hanno curato la regia - è stata organizzata all'interno di un 'progetto storico' dell'Istituto comprensivo, denominato 'Cittadini in erba... crescono'. Noi, insegnanti e studenti, che condividiamo tempi e spazi del quartiere scolastico di Monastier, abbiamo pensato che questo evento potesse far toccare con mano i concetti che quotidianamente trasmettiamo a scuola. Abbiamo deciso di utilizzare il termine Community poiché la scuola è fatta di persone che agiscono e interagiscono fra di loro, per garantire un ambiente sicuro, protetto, pulito, dove le nuove generazioni possono crescere e vivere bene. Grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e al confronto interno, abbiamo portato a scuola i professionisti e i volontari che ci proteggono nella vita di ogni giorno". L'attività è stata organizzata con postazioni fisse: gli studenti, a seconda del loro percorso di educazione civica, visitavano le diverse stazioni, dove assistevano a dimostrazioni pratiche, imparando a mettere in atto buone pratiche attraverso sperimentazioni e giochi. A fare da filo conduttore della giornata, c'era l'artista della comunicazione in rima, la Signora Giova, che ha parlato ai bimbi e ai ragazzi del ruolo delle forze dell'ordine e del rispetto ambientale.