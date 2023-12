Grande festa per i 100 anni di Ivonne Zannier, è l'ottava centenaria della struttura

Cento anni di eleganza e raffinatezza per Ivonne Zannier che nei giorni scorsi ha festeggiato, a Villa delle Magnolie, l’invidiabile traguardo. Un secolo di vita colmo di esperienze, avventure e amore, festeggiato con gioia da figli, nipoti, pronipoti, residenti e lo staff affettuoso della residenza per anziani. Nata il 6 dicembre 1923 a Clauzetto, in provincia di Pordenone, Ivonne è la seconda di cinque figli di Erminia e Domenico. La sua storia è un intreccio di culture e luoghi, con radici a Parigi, dove la famiglia si trasferì per un periodo, e un cuore ancorato saldamente in Italia. La sua educazione a Parigi le conferì una padronanza impeccabile del francese, oltre a un amore per la musica, l'arte e la letteratura. Queste passioni hanno plasmato la vita di Ivonne, che ha continuato a coltivarle anche dopo essere tornata in Italia. A Mogliano, ha partecipato con entusiasmo all'Università dell'Età Libera per 15 anni, dimostrando un interesse vivace per l'apprendimento continuo.

La vita di Ivonne è stata un caleidoscopio di esperienze: dalla guerra e gli sfollamenti a Mestre, fino all'incontro con l'amore della sua vita, Luigi, a Zerman. I due giovani si uniscono in matrimonio il 30 settembre 1944 “Alle 6 del mattino - racconta Ivonne- perché avevamo paura per i bombardamenti”. La loro unione ha resistito alle avversità del tempo, e dal loro amore sono nati due figli, Maurizio ed Emanuela. Il destino ha portato la famiglia Zannier in Argentina nel 1952, dove ha vissuto per un decennio. Li Ivonne impara anche lo spagnolo e dimostra tutta la sua versatilità, gestendo la casa e dedicandosi alla crescita dei figli, mentre il marito continuava la sua attività di imprenditore edile. La passione di Ivonne per il cucito ha dato vita a abiti sartoriali per la sua famiglia, dimostrando una creatività inesauribile.

Il ritorno in Italia nel 1963 ha segnato una nuova fase della vita di Ivonne, che si è stabilita definitivamente a Mogliano Veneto. La sua passione per le passeggiate in montagna la porta nelle Dolomiti, dove trascorre le sue vacanze, fino al 2007 quando, dopo 63 anni di matrimonio, Ivonne affronta la perdita del suo amato Luigi. La sua resilienza e la forza interiore l'hanno portata a continuare a vivere con dignità e grazia. Nel 2018, ha scelto di trasferirsi a “Villa delle Magnolie”, dove ha continuato a partecipare con entusiasmo alle attività educative, ai concerti e alle mostre di pittura.

Qualche giorno fa, circondata dall'amore della sua famiglia e della comunità di Villa delle Magnolie, la signora Ivonne Zannier continua a essere un esempio di vita, saggezza e gentilezza per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Un secolo di storie raccontate con il sorriso di chi ha vissuto intensamente ogni istante della sua straordinaria esistenza. Con la festa di compleanno della signora Zannier, Villa delle Magnolie chiude il 2023 con un bilancio "centenario" invidiabile. Nel corso dell'ultimo anno, ben sei ospiti hanno celebrato l'importante traguardo, portando, il numero complessivo di persone che hanno raggiunto l'età a tre cifre, a otto su un totale di 168 anziani presenti in struttura. Sei i residenti (1 maschio e 5 femmine) che hanno 100 anni, uno 103 anni e un altro 101, per un totale di 804 anni.