Un altro anno di Pedibus alla primaria Marconi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Come da tradizione, anche quest’anno il progetto Pedibus di Monastier si è concluso con una breve cerimonia di saluto che si è tenuta l’ultimo giorno di scuola, prima dell’inizio delle lezioni alla primaria Marconi. Oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Monastier, che sostiene il progetto Pedibus quasi da dieci anni, e alla rappresentante di plesso docente Federica Rossi, venerdì 07 giugno c’era anche il comandante della Polizia intercomunale di San Biagio di Callalta, Monastier, Zenson e Silea, Giovanni Troncon. Consegnando personalmente i diplomi di partecipazione ai 39 fra bambini e bambine della scuola primaria di Monastier che nell’anno scolastico 2023/24 hanno raggiunto tutte le mattina la scuola a piedi, il comandante ha ricordato ai piccoli pedoni quanto sia importante il rispetto del codice della strada, per la sicurezza propria e altrui. La cerimonia di chiusura del Pedibus è sempre un momento di festa, che diventa occasione per ribadire i vantaggi del progetto, dal rispetto ambientale al benessere dei partecipanti, attività che ha vari sostenitori e partner: Ulss 2 Marca Trevigiana, Contarina e Savno Spa, Amministrazione comunale di Monastier e Istituto comprensivo di Roncade. È anche il momento per ringraziare tutti i volontari, genitori e nonni, che si rendono disponibili ad accompagnare i bambini a scuola tutte le mattine. Come negli ultimi anni, la BCC Pordenone e Monsile ha omaggiato i piccoli pedoni di Monastier con un gadget per premiarli dell'impegno speso in questa iniziativa meritevole di mobilità lenta.