Monfumo, torna il premio Locanda Da Gerry

Al via la quarta edizione dedicata al talento under 35

Al via la quarta edizione del Premio Locanda Da Gerry, il riconoscimento promosso dallo chef di Monfumo dedicato ai migliori talenti under 35 provenienti dal territorio celebrato da Dante, esteso “dal Brenta al Piave” abbracciando le province di Treviso, Belluno, Padova, Vicenza e Venezia. In corsa per il “titolo” ragazze e ragazzi che si siano particolarmente distinti nel campo dello studio, della ricerca, dello sport, delle professioni, delle arti, del sociale con una particolare attenzione rivolta quest’anno alla creatività e all’ecologia, quali ingredienti determinanti con cui le giovani generazioni saranno chiamate a disegnare il futuro dopo la pandemia.

Patron dell'iniziativa Gerry Menegon, titolare della Locanda Da Gerry di Monfumo, che ogni anno, attraverso questo riconoscimento intende dare un segnale di incoraggiamento alle nuove generazioni. «Con il premio vogliamo rendere onore alla bravura e al talento di tre giovani che si sono particolarmente distinti nel loro campo e meritano di essere valorizzati e fatti conoscere a tutta la comunità. Il riconoscimento che verrà loro consegnato vuole essere un modo per ribadire la nostra attenzione nei confronti delle capacità e delle abilità creative di ragazzi e ragazze, figli del nostro territorio compreso tra i fiumi Brenta e Piave, una delle aree più produttive, fantasiose e feconde d’Italia» spiega il patron Menegon.

La giuria è già al lavoro per valutare le candidature pervenute, ma c'è ancora qualche giorno di tempo per segnalare giovani di talento, che abbiano meno di 35 anni di età e si siano distinti nei diversi campi. Il pubblico può anche segnalare il proprio candidato mandando una e-mail a: info@ristorantedagerry.com. Specificando “Candidatura Premio Locanda Da Gerry 2021” con una breve nota di accompagnamento completa di nominativo, contatti e curriculum del candidato. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 27 giugno.

La rosa dei tre vincitori verrà presentata venerdì 9 luglio durante la cerimonia di consegna dei Premi Locanda Da Gerry nell'omonimo ristorante di Monfumo. Si preannuncia una serata speciale in tutti i sensi. Ad accompagnare la cerimonia di conferimento del premio un menù che rende omaggio alla tradizione enogastronomica locale e all'arrivo dell'estate.

«Dopo aver reso omaggio nel 2020 al personale sanitario che tanto ha dato per affrontare l’emergenza Covid, quest’anno il principale intento del Premio è di far conoscere alcune giovani promesse del nostro territorio, che si stanno ritagliando un posto di tutto rilievo nel loro ambito professionale» conclude il patron Gerry Menegon «con uno slancio verso il futuro, con coraggio, capacità di osare e competenza. Ingredienti che il Premio Locanda da Gerry riconosce ai vincitori e intende omaggiare». Il ricavato della serata verrà devoluto alla LILT, l’associazione trevigiana per la lotta contro i tumori, per sostenere le attività di prevenzione oncologica e supporto ai pazienti.

La storia del Premio Locanda Da Gerry conferma, ancora una volta, il suo intento. Istituto nel 2008, ha vissuto una ripartenza nel 2018 quando ha deciso di puntare sul talento giovanile. A essere premiati saranno anche quest’anno tre giovani, testimoni di una volontà di emergere leale. L’anno scorso a ricevere il premio furono: Francesca Andretta, medico specializzando in Malattie Infettive a Treviso, Maria Chiara Barletti infermiera in Pneumologia sub intensiva a Belluno e Silvia Basso operatore socio sanitario nel Covid center di Vicenza.