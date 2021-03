La Fondazione Contea onlus for life dona buoni spesa per 16mila euro

Dopo i 20mila euro circa di bonus spesa donati nei mesi scorsi da Lions Club Montebelluna e dal Rotary Club, è ora la Fondazione Contea Onlus presieduta da Anna Maria De Marchi a rendersi protagonista di un ennesimo gesto di solidarietà. Tutti i buoni spesa donati vanno ad aggiungersi ai buoni spesa finanziati pubblicamente ed erogati dal Comune: si tratta di un valore di circa 300mila euro tra la prima tranche distribuita lo scorso anno e la seconda, la cui distribuzione è ora in corso.

Anche in questo caso, i beneficiari dei buoni saranno individuati dai Servizi sociali del Comune. Nel corso della prima fase erano state ricevuto 957 domande, 625 delle quali sono state evase con una media di circa 227,29 di euro in buoni spesa per richiedente rilasciati in tagli da 10, 20 e 25 euro. Da metà gennaio 2021– da quando cioè è partita la seconda fase – sono già 322 le domande presentate dai cittadini. Le domande istruite sono fino 272 e di queste 230 hanno ottenuto esito positivo e hanno visto l’erogazione finora di 65.360 euro

Commenta il primo cittadino, Elzo Severin: «Ancora una volta Montebelluna si dimostra una città dal cuore grande. Le occasioni di generosità in questo ultimo anno non sono mancate e anche questa corposa donazione di buoni spesa per un valore di 16mila euro promossa dalla Fondazione Contea for life dimostra come, nonostante il periodo difficile, la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo possano essere la risposta migliore per guardare avanti con speranza».