Un mondo di cioccolato, grande successo di pubblico per l'evento più goloso dell'anno

I maestri cioccolatieri di Confartigianato continuano ad animare piazza Marconi a Montebelluna con la kermesse un mondo di cioccolato che proseguirà sino a domenica sera alle ore 20.00. Otto i protagonisti della kermesse, testimonial della straordinaria abilità artigiana che, unita a materie prime di qualità e lavorazioni di alto livello, porta il cioccolato “Made in Treviso” sulle tavole. Bi.Verso di Villorba, Cioccolateria Veneziana di San Donà di Piave, La Bottega del Dolce di Cornuda, Matteo Spinetta di Montebelluna, Pasticceria La Fenice di Trevignano, Max Pasticcerie di Treviso, Pasticceria Villa dei Cedri di Valdobbiadene, Perin Bread & Cake di Altivole hanno allietato i palati di migliaia di visitatori con le loro proposte. Un flusso costante di visitatori golosi e curiosi che hanno apprezzato e ammirato le leccornie degli stand allestiti in piazza. Un piacere per il gusto ma anche per la vista.

Nel corso del taglio del nastro Loris Balliana, vicepresidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, ha sottolineato come questa ventiduesima edizione dell’evento sia la conferma della capacità di resilienza delle imprese che, a fronte di rincari di materie prime ed energia, hanno confermato la loro volontà di ripresentarsi alla cittadinanza, di proporre la qualità delle loro produzioni che sono sintesi di genuinità e ricercatezza declinando la tradizione in chiave innovativa, oltre che espressione di territorialità e cultura.

Pasticceri e cioccolatieri stanno rinnovando la propria offerta con prodotti che stimolano i sensi attraverso i sapori e i colori, nel contempo sono attenti alle esigenze dei consumatori e rispondono alle loro aspettative anche in termini di sostenibilità, comunicando i loro valori e l’impegno nei confronti delle persone e dell’ambiente, non trascurando il tema della tracciabilità del prodotto.

Ai consumatori è stato rinnovato l’invito ad acquistare artigiano per valorizzare i “tesori” del territorio e gli artigiani che li sanno esaltare attingendo dalla tradizione e dalla cultura locale. Inoltre comperare nel proprio territorio significa fare anche una scelta legata alla sostenibilità della cosiddetta ‘filiera corta’, sostenendo l’occupazione locale dato che molti collaboratori di queste realtà risiedono nell’area.

Un caloroso ringraziamento è stato rivolto agli studenti dell’istituto alberghiero G. Maffioli , attivi nello spazio loro dedicato. La manifestazione è organizzata da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e AsoloMontebelluna, con il patrocino della Città di Montebelluna ed è realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Treviso e Belluno e di Ebav – l’ente bilaterale per l’artigianato veneto.

Numeri imprese e addetti

Treviso: 1.178 imprese artigiane attive nel settore dell’alimentazione, pari al 17.9% del totale delle imprese artigiane con complessivi 5.370 addetti. 7 specializzate in cioccolateria che annoverano 28 addetti e 322 operanti nell’ambito della pasticceria, della produzione dolciaria (2° provincia veneta dopo Venezia) con oltre 1.330 addetti (dimensione media delle realtà produttive alimentari 4.6).

Curiosità

A vincere il derby del consumo, tra cioccolato al latte e cioccolato fondente, è Il primo che trova maggiore apprezzamento, mentre il fondente resta un punto di riferimento per addetti ai lavori. Anche il mercato sorride al comparto della leccornia preferita.

Stando ai dati di Unione Italiana Food (associazione di rappresentanza diretta di categorie merceologiche alimentari) la produzione 2021 di cioccolato e prodotti a base di cacao per il consumo finale, già positiva nel 2020, ha infatti riguardato 377.858 tonnellate di prodotti finiti (+6,4%) per un valore in crescita del 6,8% sull’anno precedente, pari a 5.130,5 milioni di euro. I cioccolatini, hanno registrato un +17,7% e un progresso in valore di un +17,6%, totalizzando 165.146 tonnellate per un fatturato di 2.748,3 milioni di euro.

Un pezzo di cioccolato. Niente di meglio del cosiddetto “Cibo degli Dei” per addolcirsi le giornate anche, o forse soprattutto, in tempi difficili come quelli minacciati da pandemie e conflitti. I consumi di cioccolato hanno retto bene anche in tempi recenti secondo Unione Italiana Food. Un mercato in crescita che nel 2020 ha superato la soglia di fatturato complessivo di 4 miliardi e mezzo di euro, per un totale di 344mila tonnellate di prodotti finiti. Parte importante delle novità è riservata alle versioni più salutiste con minor apporto di zuccheri, ma nei primi dieci mesi del 2021, prodotti come le praline hanno aumentato le vendite del 3,9% le vendite, arrivando ad oltre 292 milioni di euro. Le tavolette restano la categoria più importante del settore con 488 milioni di euro (dati Gfk Italia).